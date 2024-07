El passat gironí del líder d'una xarxa de tràfic amb diamants de sang

La Polícia Nacional va detenir el passat divendres a Màlaga Manuel Terrén, espanyol que va arribar a facturar 15 milions d'euros amb la mercaderia il·lícita de diamants de sang, i que ara està encausat com el suposat dissenyador i promotor d'una trama empresarial per al blanqueig i trànsit dels diamants a Europa. El cos policial va difondre divendres la captura d'aquest supòsit criminal internacional, el negoci del qual servia per a finançar les activitats del Front Unificat Revolucionari (RUF en les seves sigles en anglès), guerrilla de Sierra Leone, que va ser una de les més sanguinàries d'Àfrica i que regentava explotacions mineres en Kono i Boedu, territoris sota el seu control, emprant a mà d'obra civil captiva per a excavar. Terrén va fer vida al Baix Empordà durant gairebé una dècada, quan va crear una empresa amb seu a Pals anomenada Proactual 2002 SL. Aquesta, presumptament, hauria estafat diversos particulars. D’altra banda, es coneix que l’hotel que va construir al Brasil porta el nom de Costa Brava Praia Hotel, en al·lusió al territori gironí.

La «persona de confiança» per a controlar les mines africanes

Aquesta detenció suposa el desenllaç d’una querella presentada el 2020 per l’advocat Hernán Daniel Garcés Durán en nom del seu client, el ciutadà de Sierra Leone Ahia N., un dels aproximadament 300 treballadors esclavitzats per militars del Front Revolucionari Unit a la mina de diamants a la localitat de Tombodu.

El text, que el jutge Alejandro Abascal i el fiscal Pedro Martínez Torrijos de l’Audiènca Nacional van admetre a tràmit el gener de 2022, sosté que Terrén era accionista de l’empresa andorrana Orfund Holding, a qui s’acusa de promoure el comerç il·lícit de diamants de sang, a més de ser un actor «clau» en la planificació i negociació de la creació de dues empreses pantalla -DiAndorra i Blue Stone-, a Libèria. Quan el negoci va estar en marxa, Terrén es va convertir en la «persona de confiança» de la xarxa a l’Àfrica, supervisant les activitats de Blue Stone i DiAndorra.

L’acusació sosté que aquest empresari va jugar un paper important en el conflicte de Sierra Leone mitjançant la firma andorrana Orfund Holding. Aquesta societat hauria finançat «l’esforç bèl·lic» amb la venda de pedres precioses en posar en marxa una façana empresarial a Libèria per assegurar el contraban de diamants de sang procedents dels territoris controlats pel grup armat del Front Revolucionari Unit (FRU), que operava a Sierra Leone. L’objectiu era poder vendre’ls saltant-se la prohibició de les Nacions Unides.

Aquest empresari controlava el treball diari de les firmes andorranes que movien diners entre Espanya, Andorra i Libèria. Ell aprovava les despeses de salaris, hotels, seguretat i transports. Per això supervisava els treballs d’extracció de les mines de Libèria, que en realitat eren improductives. Eren la tapadora per fer passar com a liberianes les pedres precioses procedents de les zones en conflicte de Sierra Leone.

Segons la querella, Terrén rebia informes sobre la feina feta als 42 «marigots» (mines) de Libèria i fins i tot sobre quantes persones faltaven per fer-hi guàrdia i quant calia pagar-los. Per això, la querella va considerar que l'empresari havia de saber que aquestes mines «no eren un negoci rendible».