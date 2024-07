Preparen actuacions per millorar la biodiversitat de trams del Ter i l'Onyar

Una agrupació de cinc entitats de Tarragona, Girona i Barcelona impulsen el projecte 'Ribérate', que generarà bioeconomía a través de la revaloració dels serveis ecosistèmics del bosc de ribera, promocionant un model de gestió d'aquests boscos. Així, s'actuarà en trams dels rius Ebre, Llobregat, Ter, Glorieta, Onyar i Francolí i en tretze hàbitats d'interès comunitari per millorar la seva biodiversitat i la seva adaptació al canvi climàtic. També, s'eliminaran espècies exòtiques invasores en 35 hectàrees, es construiran 750 refugis de fauna per a mamífers, ocells, rèptils i insectes i s'habilitaran 53 hectàrees per al pasturatge extensiu. La iniciativa té un pressupost de 919.693,20 euros, dels quals un 95% són finançats pels fons europeus.

A més, també es faran altres actuacions destacades com l'habilitació d'itineraris saludables sobre 47 hectàrees, la construcció de dos vivers de planta forestal autòctona, la valorització de les espècies exòtiques invasores retirades per a fusta i biomassa i l'adequació de cinc zones de producció de vímet. A la vegada, es duran a terme accions d'educació i de voluntariat ambiental, formatives i es generaran quinze llocs de treball.

L'agrupació està formada per l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), l'Associació l'Aube, l'Associació Aurora- Salut Mental, Territori i Paisatge, l'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) i l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès. Totes elles executaran les actuacions durant el 2024 i 2025.

Es tracta d'un dels 56 projectes escollits en la convocatòria de subvencions per al suport a projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomía lligada a l'àmbit forestal i la contribució a la transició ecològica. Aquest té el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc dels Next Generation per a l'exercici 2023.