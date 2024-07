La musicoteràpia per a infants en cures pal·liatives s'estén a una trentena de famílies gironines

Després de tres anys de vida, el cicle de concerts Sinèrgic amplia el radi d'actuació per aquest 2024. El projecte va néixer el 2021 amb concerts d’artistes com Judit Nedderman o Ferran Palau a hospitals gironins i activitats musicals en geriàtrics i presons. A principis del 2023 es va ampliar amb musicoteràpia per als infants que reben cures pal·liatives a casa seva.

Aquesta iniciativa va beneficiar sis infants de fins a cinc anys i les seves famílies que són usuaris de la unitat de cures pal·liatives de l’hospital Josep Trueta de Girona en sessions quinzenals. Davant l'èxit de la primera edició, aquest any s'estén a més famílies i està previst que en puguin gaudir una trentena fins a finals d'any.

L’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Truet, en una visita de l'any passat.a / Marc Martí Font

La valoració del projecte, anomenat Vibrem, ha sigut "molt positiva", segons el balanç que s'ha presentat avui a la Diputació de Girona, un dels organismes que hi col·labora. Segons ha detallat Mireia Crehuet, coordinadora de l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, la iniciativa ha generat un impacte "positiu, tant des de la perspectiva dels membres de la família com de les professionals sanitàries i els musicoterapeutes". Considera que les sessions de musicoteràpia "afavoreixen significativament la qualitat de vida i el benestar de les famílies". Per altra banda, també s'ha observat una bona evolució en els infants, evidenciant beneficis concrets en la seva estimulació i desenvolupament al llarg de les sessions.

El perfil de nens atesos, majoritàriament, tenen malalties neurològiques i minoritàries en un 60 o 70% de casos. Per altra banda, també n'hi ha d'oncològiques i d'altres tipus.

La presentació de l'ampliació del projecte, aquest matí a la Diputació de Girona. / Laura Teixidor

A part de l'ampliació del nombre de nens, també augmenta la franja d'edat màxima, que serà fins als quinze anys. Una altra de les novetats és que a part de sessions individuals també se'n facin de grupals, de tal manera que els infants que hi participaven l'any passat tinguin l'oportunitat de tenir continuïtat. Per altra banda, el 2023 es van atendre nens del Gironès, Selva Interior, Selva Marítima, Alt Empordà i Baix Empordà i la idea d'aquest any és mantenir aquesta descentralització de Girona, i inclús que alguna teràpia grupal es pugui fer fora de la capital.

El coordinador del projecte, Martí Sancliment, destaca que l'objectiu de Sinèrgic és "apropar la música a qui més ho necessita" i, en el cas de Vibrem, considera que ofereix "moments per gaudir i emocionar-se", a més de relaxació, millora de la qualitat de vida, de la comunicació i el vincle i una millor experiència.

Una de les sessions de musicoteràpia a Girona, l'any passat. / Marc Martí Font

En la mateixa línia, la directora de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, Gloria Padura, detalla que tot i que s'atenen pocs pacients, la tasca que es porta a terme és "molt important". Padura destaca que la idea s'emmarca en el projecte d’Arts i Salut de l’Institut Català de la Salut, que facilita més eines fora dels fàrmacs que contribueixen a una millora del pacient. "Com qualsevol altre fàrmac, compleix els requisits de beneficiar la salut, hi ha una col·laboració entre professionals, artistes i pacients; hi ha un sistema d'avaluació robust i els professionals tenen el compromís de publicar els resultats en mitjans científics", matisa.