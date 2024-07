Banyoles posa en marxa la primera comunitat energètica

L'Ajuntament de Banyoles posa en marxa la comunitat energètica al Museu Darder a través de la instal·lació de 74 plaques fotovoltaiques de 31kWp. Aquesta comunitat està prevista que estigui formada per fins a 20 habitatges, podent-se ampliar a 30. "En cas que hi hagi més sol·licituds que places, es donarà prioritat a aquelles famílies en situació de pobresa energètica", expliquen des del consistori.

El camp de plaques fotovoltaiques que cobreix la totalitat del sostre del Museu Darder comptarà amb una potència pic 415 Wp, amb una eficiència inicial del 21,4% i un rendiment del 87,4% al cap de 30 anys. A més, s’han instal·lat dos inversors amb una eficiència al voltant de 98% i una nova escomesa per abocar a la xarxa tota la producció fotovoltaica. S'estima que la nova instal·lació fotovoltaica generi una producció anual de 36.082 kWh/any, que suposaran un estalvi aproximat d'emissions de CO2 de 9.000 kg/any.

El passat 3 de juliol es va obrir el període per sol·licitar formar part de la comunitat energètica, que s’allargarà fins a l’1 d’agost. Els requisits principals per formar-ne part són que l’habitatge estigui empadronat a Banyoles i que la distància entre els comptadors d’electricitat situats al Museu Darder i l’habitatge no superi els 2.000 metres.

En cas de ser 20 a cada família se li assignarà 1,5kWp, en canvi si en són 30, la potència serà d’1kWp. El projecte ha suposat una inversió al voltant dels 80.000 euros i ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona, dins del seu Pla d'Acció de prop de 40.000 euros. Les bases i el model de sol·licitud es poden trobar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.

Albert Tubert, regidor de Polítiques mediambientals de l’Ajuntament de Banyoles ha destacat que “aquest projecte va en la línia de les accions que l’equip de govern ha impulsat per reduir la petjada ecològica a la ciutat, com ja ho va ser la instal·lació de la caldera de biomassa de l’escola Baldiri Reixac”. “L’elecció del Museu Darder s’explica pel fet que la coberta plana de l’edifici ha permès permet treballar-hi fàcilment, a la vegada que la seva situació geogràfica ens permet arribar a tota la ciutat”, ha sentenciat Tubert.