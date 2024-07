El Museu Isaac Albéniz de Camprodon busca nous socis per tirar endavant una programació «solvent»

L’Associació d’Amics del Museu Isaac Albéniz de Camprodon (MIAC), una entitat civil associativa que es va crear l’any 2021, ha engegat una campanya per captar nous integrants, ja que el museu, més enllà del suport que rep de l’ajuntament de Camprodon, el patrocini de Clínicum Assegurances i els Amics i Socis de l’Associació, necessita una estructura econòmica estable, que faciliti una programació «solvent» a mitjà i llarg termini.

A banda de la funció museogràfica del MIAC també ha programat algunes accions anuals com exposicions temporals, concerts i altres activitats en col·laboració amb diverses institucions. Però per millorar l’àmbit museogràfic, preservar el patrimoni i incrementar les activitats, necessita aquesta base econòmica. Per aquesta raó han impulsat la campanya Fes-te Amic d’Albéniz que busca nous Amics, amb una quota de 50 euros anuals, o bé Socis, amb una quota de 250 euros anuals. En ambdós casos comporta una sèrie d’avantatges com el de tenir informació preferent de les activitats o la d’assistir als concerts organitzats pel MIAC de forma gratuïta.

El museu, un centre cultural

Un dels objectius de l’associació, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Camprodon, és convertir el Museu Isaac Albéniz en un «important» centre cultural de «gran activitat turística». Des del MIAC asseguren que és l’únic museu del món dedicat a la figura del compositor Isaac Albéniz i que per això «aquest projecte cultural aspira, sens dubte, a la internacionalitat».