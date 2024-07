El vi volcànic «heroic» de la Vall de Bianya

La mare de Sílvia Carné, CEO de l’empresa vitivinícola Ferrer Miranda, li va dir un dia a la seva filla que li agradaria veure vinyes des de la finestra de casa seva, a la Vall de Bianya. En aquest municipi de la Garrotxa no n’hi havia cap ni una, de vinya, però Sílvia Carné ho va comentar amb Pere Ferrer, propietari del grup Ferrer Wines i vice-president de Freixenet, i aquella petició es va fer realitat: des de l’any 2016 hi ha vinyes a la Vall de Bianya (dues petites finques que sumen dues hectàrees, plantades amb Chardonnay), i amb el raïm que se n’obté s’elabora des del 2019 el vi El Mallol de Bianya.

«És un dels pocs vins volcànics que es fan a Catalunya, en una zona on la viticultura és complicada perquè el clima genera problemes i el terra aporta pocs nutrients. Té un punt heroic, fer aquest vi, però això ho fa més apassionant». Ho deia Toni Padilla, sommelier i brand ambassador de Ferrer Wines, en la presentació de la collita de 2023 d’El Mallol de Bianya que es va fer dilluns al restaurant Ca la Nàsia de la localitat, en presència de Ferrer, de Carné i de l’alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, que també presideix el Consell comarcal de la Garrotxa, a més de diversos convidats del sector de l’enologia i la gastronomia. «Aquest vi m’està ensenyant a ser pagès», declarava Pere Ferrer després de la presentació, en relació amb les dificultats que comporta cultivar la vinya a 400 metres d’alçada, en un terreny d’origen volcànic.

La verema del raïm a les vinyes de Ferrer Wines a la Vall de Bianya. / Ferrer Wines

Com a exemple d’aquests contratemps, les gelades inesperades de fa uns mesos que van afectar la vinya i provocaran que la propera collita sigui més reduïda que la de 2023, quan es van poder elaborar (en un celler del Penedès al qual es va portar el raïm des de la Garrotxa) unes 2.000 ampolles d’aquest Chardonnay que vol recordar els de la Borgonya, i que resulta força diferent dels Chardonnay de vinyes del Penedès, per exemple. L’enòleg Albert Barceló detallava que «les anteriors collites del vi han servit per anar experimentant, i de fet ho continuarem fent. En el vi que hem embotellat, el 85% ha fermentat en inoxidable i el 15% ha estat tres mesos en botes de roure francès, per arrodonir el cupatge. I hem deixat una part del vi en aquestes botes per veure com evoluciona».

Pere Ferrer, propietari de Ferrer Wines i vicepresident de Freixenet. / Ferrer Wines

Ferrer Wines (que té cellers al Penedès, Ribera del Duero, Rioja, Rías Baixas, Priorat i Argentina) ha invertit uns 100.000 euros fins ara en el seu projecte a la Garrotxa, i no descarta ampliar la superfície que té a la Vall de Bianya dedicada a la vinya, perquè és un projecte a llarg termini. «Pere Ferrer és una persona que persevera en les seves apostes», assegurava Sílvia Carné. I ell, al seu costat, assentia.