Banyoles reconeix l’alumnat que ha superat les PAU 2024 amb més d'un nou

L’Ajuntament de Banyoles ha fet un reconeixement als quinze alumnes de la ciutat que han tret una nota superior a nou a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Aquest alumnat ha assistit a l'homenatge en representació dels 171 estudiants de la ciutat que es van presentar a la selectivitat, una prova que tots van superar.

La nota mitjana assolida per als estudiants del Pla de l'Estany, de 7,389, ha situat la comarca com la primera amb la nota més alta de Catalunya per segon any consecutiu. L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, s'ha mostrat satisfet amb el bon paper fet per part de l'alumnat: "és un orgull per a la ciutat i també per a la comunitat educativa”.