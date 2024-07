Educació defensa retirar els mòduls prefabricats de Cornellà del Terri perquè són "innecessaris"

El Departament d'Educació justifica la retirada dels dos mòduls prefabricats de l'escola Vall del Terri de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) perquè són "innecessaris". El delegat d'Educació a les comarques gironines, Adam Manyé, recorda que hi ha un mandat del Parlament d'anar retirant aquests mòduls dels centres on no siguin imprescindibles per necessitats educatives. En aquest sentit, Manyé deixa clar que les ràtios a l'escola es compleixen "de sobres" i, per tant, cal retirar els mòduls i transportar-los a d'altres centres que sí els necessitin per poder encabir els alumnes que hi aniran. Manyé també ha deixat clar que l'escola estarà "a punt" al setembre i recorda que s'hi han invertit 100.000 euros en millores.

Les queixes de l'Ajuntament de Cornellà del Terri i de l'escola Vall del Terri per la retirada de dos mòduls prefabricats no faran tirar enrere el Departament d'Educació. Totes dues infraestructures deixaran de rebre infants l'any que ve, després de nou anys al centre del Pla de l'Estany. El motiu, argumenta el delegat d'Educació a les comarques gironines, Adam Manyé, és que la ràtio d'infants per classe ha caigut de manera que ja no fan el servei pel qual es van instal·lar el curs 2015-2016.

Manyé, a més, recorda que hi ha un mandat del Parlament que obliga a treure aquestes infraestructures. "Ho fem per complir amb el que ens demanen", assenyala el delegat, que explica que aquests dos mòduls es traslladaran a centres que necessitin espais per poder donar resposta a les necessitats educatives. Des del Departament asseguren que estan parlant amb l'Ajuntament i el propi centre per ajudar en la reorganització que sigui necessària, arran de la retirada dels dos mòduls. De totes maneres, Manyé reconeix que per a un centre "quants més espais tingui millor" però deixa clar que s'ha de complir el mandat i que en cap cas responen a una ràtio per sobre de la mitjana.

En aquest sentit, el delegat d'Educació a Girona assenyala que l'escola Vall del Terri té la majoria de cursos en ràtios més baixa que l'estàndard i per això "hi ha maneres d'organitzar-te". Manyé ha destacat que ja el curs passat es podrien haver retirat per la caiguda d'infants que van al centre, però que es van mantenir perquè no es va poder fer una licitació necessària. "No hi havia dades objectives ni arguments per deixar-los. Realment no es poden deixar i tenen espais suficients", remarca Manyé.

Seguir amb les millores

Des del Departament d'Educació, però, deixen clar que seguiran fent les millores que calguin per tal de tenir a punt l'escola de cara a l'inici del proper curs. En aquest sentit, el delegat d'Educació ha explicat que aquest estiu hi ha temps "de sobres" per fer-ho i deixar-ho "tot net i polit com toca".

Amb tot, Manyé deixa clar que en cas que no estigui tot en ordre no tocaran els mòduls, però assenyala que des del Departament d'Obres li han deixat clar que tot estarà en ordre. En relació a la climatització dels espais -l'Ajuntament recordava que actuaven com a refugi climàtic-, Manyé ha explicat que Educació té un pla de climatització, però que en la instal·lació d'aires condicionats s'han prioritzat centres d'educació especial, llars d'infants de la Generalitat i els instituts que els experts han detectat que per la seva ubicació estan especialment afectats per la calor.