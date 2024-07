La Fundació Eduard Soler de Ripoll i el BCN Drone Center creen un nou màster oficial de drons

La Fundació Eduard Soler de Ripoll i el BCN Drone Center han arribat a un acord de col·laboració per impartir un nou màster oficial en aeronaus no tripulades. La decisió d’unir forces neix de la voluntat de donar sortida a una demanda del sector des de fa anys a la demarcació de Girona

La formació serà bàsicament pràctica per tal de permetre als estudiants aplicar els coneixements adquirits a projectes reals, millorant així la seva formació i preparant-los per als nous reptes del món laboral. L’aplicació d’aeronaus pilotades en remot en diferents sectors de l’economia, com el transport, l’agricultura, la topografia, les telecomunicacions o els estudis ambientals, està anant a l’alça.

Les parts implicades

La Fundació Eduard Soler (FES) és una fundació privada sense ànim de lucre que ofereix ensenyaments tecnològics a través de Cicles Formatius de grau superior, cursos de formació contínua, formació a mida i cursos en línia. La fundació dona suport tecnològic a les empreses de l’entorn aportant serveis de valor afegit i fomenta l’emprenedoria, tant en l’àmbit de l’ensenyament com en el de l’activitat empresarial.

El BCN Drone Center és la primera empresa europea de drons civils i una de les pioneres del món, especialitzada a dissenyar, construir i operar drons en un gran nombre d’aplicacions. Dona servei a més de tres mil persones de fins a noranta-tres nacionalitats diferents, en proves de drons, avaluació i processos de certificació, consultoria o formació. Actualment, disposa d’un centre de proves amb un espai aeri segregat de 5000 ha amb permisos per part de les autoritats d’aviació civil que inclou hangar, pista d’enlairament, taller, sala de reunions, estació de control, i oficines. Les inscripcions del màster s’obriran a partir del setembre.