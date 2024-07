La Fundació SERGI atén més de 13.000 persones el 2023

La Fundació SERGI, una entitat privada sense ànim de lucre que realitza acció social a les comarques gironines des de fa 45 anys, ha atès 13.604 persones durant el 2023. Així ho mostra la memòria que han presentat. A més, l’entitat ha impulsat 33 projectes socials repartits en 42 poblacions de la província de Girona i ha fet seguiment de 919 habitatges que acullen persones i famílies en risc d’exclusió.

Tot i que hi ha una reducció d’un 24% de les persones ateses per l’entitat en comparació amb el 2022 (17.992 persones), des de la Fundació SERGI expliquen que “encara s’ha d’aconseguir que l’estat del benestar sigui real i efectiu per a tothom”. “Les notícies sobre el creixement econòmic, si no coneguéssim la realitat socioeconòmica de les famílies que SERGI acompanya, podríem creure que són positives i que el mercat laboral es recupera satisfactòriament per a tothom. I no és així. Ho veiem diàriament en els sous, en l’estacionalitat d’algunes feines i la precarietat laboral, per un costat, i la pujada del cost de la vida o l’especulació en els lloguers, per un altre”, afegeixen des de l’entitat.

D’altra banda, des de l’entitat sense ànim de lucre tenen molt clar quins són els seus objectius per aquest 2024. Per un costat volen consolidar la formació per a persones que fan cures i a la llar; crear un grup terapèutic amb les dones que fan cures; dissenyar un recurs formatiu adaptat a les necessitats i circumstàncies per joves + 16 anys.

D’altra banda, la fundació vol continuar oferint beques per joves en relació a la seva formació; aprofundir en el treball de les metodologies del Housing First per afinar la seva implementació; incrementar la borsa d’habitatge social i assequible, procedent de particulars; comunicar més per sensibilitzar i “denunciar les injustícies del sistema i afegir la perspectiva intercultural, feminista, antiracista i interseccional a tots els projectes”.