L’activitat en casals i activitats d’estiu a Girona creix un 37% des del 2017

La idea de passar els dies calorosos en un entorn de jocs, aigua i excursions atrau cada vegada més els infants i els joves. La demanda per assistir als casals i activitats d’estiu ha anat a l’alça en els darrers anys i, a més, la tendència és incrementar el nombre de setmanes d’acollida i oferir nous serveis com la possibilitat de quedar-se a dinar, davant del reclam de les famílies que els és impossible conciliar la vida laboral amb la personal.

Prova d’això és que, en el cas de les comarques gironines, l’activitat ha augmentat considerablement en pocs anys. Segons dades de l’Àrea de Joventut de la Generalitat, l’any passat hi va haver un total de 88.007 inscrits a les activitats de lleure educatiu, entre les quals hi havia acampades, casals, colònies, camps de treball i rutes. Aquesta xifra engloba participants i dirigents, és a dir, monitors i directors que coordinen les activitats. En el cas de nens i adolescents participants, n’hi va haver 75.655; mentre que hi va haver 11.083 dirigents i 2.369 persones de suport. Per altra banda, es van fer 1.475 activitats.

L’activitat global ha incrementat un 37% des del 2017, quan es van començar a registrar les dades. Aquell estiu, hi va haver un total de 64.336 assistents, entre els quals hi havia 56.012 participants i 8.324 dirigents. També es van fer 1.400 activitats. L’increment d’activitats és bastant inferior a l’augment de participants. D’aquesta manera, una de les conclusions que s’extreu és que s’amplien els grups que fan una mateixa activitat.

Les dades les proporcionen totes les entitats organitzadores de les activitats de lleure a les comarques gironines a la Direcció General de Joventut (DGJ). Entre aquestes entitats hi ha associacions educatives juvenils, associacions de famílies, empreses i institucions organitzadores.

Dades d’enguany

Pel que fa a aquest estiu, de moment hi ha 58.192 inscrits que faran 1.129 activitats. A aquestes activitats hi ha inscrits, a hores d’ara, un total de 7.033 monitors/es i director/es de lleure, 881 persones de suport i 50.278 participants, que majoritàriament faran casals de vacances (33.331 inscrits en 547 activitats). La resta d’activitats es reparteixen entre les colònies (15.626 i 270 activitats), les acampades (6.577 i 190), les rutes (2.330 i 109) i els camps de treball (328 i 13).

I pel que fa al lloc on es fan les activitats , el Gironès és la comarca amb més participants inscrits (12.835), seguida del Baix Empordà (8.565), l’Alt Empordà (8.158), la Garrotxa (7.058), el Ripollès (6.780), la Selva (6.769), el Pla de l’Estany (4.275) i la Cerdanya (3.761)

