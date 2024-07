L’èxit de la innovadora boia per a socorristes ideada a Girona

Campanya per evitar ofegaments a platges i piscines

Per reduir les xifres de mortalitat per ofegament, ja que enguany ja hi ha hagut set defuncions per aquesta causa a Catalunya, el Departament d’Interior ha posat en marxa la campanya de Protecció Civil, «A l’aigua, risc zero» per alertar dels riscos i apel·lar a la prudència de la ciutadania. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, assenyala que l’objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania de la necessitat de «pensar» i «aplicar el sentit comú» abans d’entrar a l’aigua. Aquí, recorda que com a la carretera, moltes vegades, tot i conèixer les normes de seguretat no s’apliquen. «Que un nen no es pot banyar sol a la platja i que si no et trobes bé és millor no entrar a l’aigua són coses que tots coneixem però que de vegades no apliquem», afegeix.

També recorda que els Ajuntaments «posen molts recursos i energia» per fer que les seves platges i piscines siguin segures habilitant serveis de vigilància i socorrisme o instal·lant banderes. És per això que la ciutadania també hi ha de «posar de la seva part per minimitzar els riscos».