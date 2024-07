L'Espai Cràter d'Olot proposa als visitants una nova experiència immersiva al voltant de quatre volcans inaccessibles

L'Espai Cràter d'Olot ha inaugurat 'Cràter 360' una proposta que permet als visitants viure una experiència immersiva a través de quatre volcans inaccessibles. A més, l'exposició fa un recorregut que comença a les profunditats de l'oceà on s'explica la formació de l'anomenada lava encoixinada. D'allà, l'experiència porta l'espectador fins a l'Antàrtida, per explorar el Mont Erebus, el volcà austral més actiu. Es tracta d'un estratovolcà de grans dimensions amb túnels de gel i un llac de lava permanentment actiu. D'allà, la proposta porta al visitant a una zona tropical al cinturó de foc del Pacífic on es pot contemplar una erupció hidromagmàtica.

Cal tenir en compte que aquest esdeveniment provoca tsunamis a més de corrents de densitat piroclàstica que arriba fins a la costa. L'última parada convida a l'espectador a desplaçar-se a un entorn espacial. Un viatge que repassa la Lluna, Mart i un cinturó d'asteroides i que acaba arribant al satèl·lit Io de Júpiter. Es tracta d'un entorn amb una elevada activitat volcànica amb erupcions que poden superar els 400 km d'alçada.

Amb aquesta instal·lació, l’Espai Cràter busca generar un "impacte visual i sensorial" i oferir una recurs pedagògic que contribueix a sensibilitzar sobre els processos volcànics més inaccessibles. Aquesta experiència combina tecnologia, ciència i art amb continguts educatius, amb l'objectiu d'enriquir "la comprensió dels fenòmens naturals que modelen el nostre planeta".

Prop de 112.000 visitants

Aquesta nova proposta també ha de servir per seguir augmentant el nombre de visitants que cada any passen per la instal·lació garrotxina. Cal tenir en compte que, des de qua va obrir el març de 2022, ja hi ha passat 111.809 persones interessades amb la vulcanologia. Unes dades que l'Ajuntament valora positivament i que consoliden l'Espai Cràter com un "referent" en divulgació relacionada amb els volcans.

Fins el proper 31 de desembre l'experiència 'Cràter 360' serà gratuïta per a tots els visitants que vinguin de la comarca de la Garrotxa.