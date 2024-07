Cinema a la fresca i observació d’estrelles al Mas de Torrent

L’Hotel Mas de Torrent ha programat per a aquest estiu una sessió de cinema a la fresca i una altra d’observació d’estrelles obertes al públic en general i gratuïtes, si bé cal inscripció prèvia.

La proposta de l’establiment comença aquest mateix dissabte, 13 de juliol, a dos quarts de deu de la nit, amb la projecció a l’aire lliure de la pel·lícula En un barrio de Nueva York (el musical In the heights, de l’any 2021). Els responsables de l’hotel han instal·lat una gran pantalla a l’heliport, i oferiran als assistents, a més, servei de bar amb crispetes, llaminadures, refrescos i xampany. L’assistència és gratuïta per a clients de l’hotel i per a públic en general, si bé cal inscriure-s’hi abans telefonant a l’establiment (972 303 292) o a través del mail info@mastorrent.com.

El mateix sistema s’ha de fer servir per apuntar-se a l’altra activitat a l’aire lliure que ha organitzat Mas de Torrent per a aquest estiu: una observació d’estrelles el dissabte 10 d’agost, coincidint amb les anomenades llàgrimes de Sant Llorenç, la pluja de Perseids habitual cada any en aquestes dates. L’observació dels estels serà comentada per un astrònom de l’Observatori Astronòmic d’Albanyà, un centre que col·labora amb la NASA.

L’Hotel Mas de Torrent és l’únic de les comarques gironines que ha rebut dues claus Michelin, el reconeixement que ha creat la prestigiosa guia francesa per distingir els millors establiments hotelers. I a més d’aquelles experiències estiuenques, també té obert al públic en general el seu restaurant, amb una proposta gastronòmica basada en el territori més proper que ha creat i va actualitzant el xef català Ramon Freixa, que té dues estrelles Michelin en el restaurant de Madrid que porta el seu nom.