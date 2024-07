Creen el Servei Territorial de Pediatria Osona-Ripollès per ampliar la cobertura i unificar criteris i protocols

Acaba de néixer el nou Servei Territorial de Pediatria que compartiran Osona i el Ripollès amb l'objectiu de garantir una atenció integral i integrada a nens, nenes i joves i a les seves famílies. Ha estat possible gràcies a una aliança estratègica entre la Fundació Hospital de Campdevànol (FHC) i el Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta d'una reivindicació històrica dels municipis del Ripollès que ja s'està començant a implantar i que es preveu que estigui totalment desplegada de cara al setembre. El nou model suposarà que els dos equips treballin plegats, en l'elaboració de protocols i circuits, fent planificacions segons les necessitats o abordant conjuntament casos clínics concrets.

Fins ara, cada centre d'atenció primària al Ripollès funcionava de forma independent. En el cas de Ribes i Campdevànol, compartien un pediatre. Sant Joan de les Abadesses i Camprodon també compartien un professional. A Ripoll, hi havia dos pediatres. Aquest model passarà ara a ser un servei territorial de les dues comarques, on tots els professionals formaran part d'un mateix equip.

Això, per exemple, es traduirà en el fet que si hi ha un pediatre que no visiti en el seu CAP de referència, l'usuari tindrà la possibilitat de fer la visita a un dels centres on sí que atén. Alhora també implicarà que l'Hospital de Campdevànol tingui un metge pediatre cada dia, de dilluns a divendres i de vuit del matí a dues del migdia.

Per als professionals, el nou model els permetrà treballar de manera organitzada, compartir criteris i protocols, i accedir a més possibilitats de formació.

Pel que fa als comandaments, la doctora Meritxell Torrabias serà la cap del servei de Pediatria, mentre que la doctora Idoia Pinedo en serà la coordinadora territorial al Ripollès.