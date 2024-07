Els afiliats a la Seguretat Social pugen a les comarques gironines

Els afiliats a la Seguretat Social van enfilar-se fins a les 3.658.085 persones al juny, un 3,1% més que fa un any, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Per territoris, van augmentar a totes les comarques i Aran, excepte al Lluçanès (-9,9%) i la Segarra (-4,4%), afectades pels canvis en la nova divisió comarcal. Respecte del maig, l'únic territori que va empitjorar les xifres va ser la Ribera d'Ebre, on els afiliats van retrocedir un 0,4%. En comparació amb el mes anterior al conjunt de Catalunya el juny va tancar amb 38.005 afiliats més (+1%) i els augments més elevats es van registrar a l'Aran (+8,4%), l'Alta Ribagorça (+7,4%) i el Baix Empordà (+5,5%).

Per gènere, el nombre de dones afiliades va augmentar a tot el territori i les principals pujades es van registrar al Gironès (+4,9%) i el Montsià (+3,9%). Catalunya va tancar el juny amb 57.185 homes més afiliats respecte del mateix mes de l'any passat (+3,4%) i fins a 54.440 dones més (+2,9%). Ressalta també que en el cas de les dones les afiliacions per compte d'altri a jornada parcial van representar el 26,6% del total, més del doble que en els homes (12,5%).

Per sectors, l'afiliació als serveis va augmentar arreu excepte a dues comarques i en nombres relatius on més va créixer va ser el Gironès (+5,2%). La indústria va créixer un 1,6%, encapçalada pel Vallès Occidental; la construcció un 1,8% interanual, amb el Barcelonès al capdavant en nombres absoluts; i l'agricultura un 0,3% (+175 persones).

Per grups d'edat, el principal increment va ser el d'afiliats de 55 anys o més, que van augmentar un 5,8% interanual.

Per nacionalitat, respecte fa un any els estrangers van augmentar un 7,8% al conjunt de Catalunya i va ressaltar sobretot el Berguedà (+12,9%), el Bages (+10,8%) i l'Alt Penedès (+10,2%).