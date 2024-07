L'aeroport de Girona supera els 750.000 passatgers el primer semestre de l'any, un 56% més que el 2023

L'aeroport Girona-Costa Brava de Vilobí d'Onyar (Selva) torna a créixer en nombre de passatgers respecte fa un any. Aquest primer semestre de 2024 ha tancat amb 768.983 persones que han passat per la instal·lació. Això suposa un increment del 56% més que l'any passat i consolida el creixement progressiu d'un any a altre, segons ha informat AENA. En relació al nombre de vols, l'aeroport de Girona ha registrat 2.821 vols durant aquest mes de juny, un 21% més que el juny de 2023. Tot plegat fa que el nombre d'operacions a l'aeroport gironí fregui ja les 10.000. Pel que fa al transport de mercaderies, s'han transportat 17,7 tones aquest darrer mes, o el que és el mateix un 35% menys que fa un any. Una tendència a la baixa que es consolida.