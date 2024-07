La precarietat empetiteix el torn d'ofici a Girona

Un any més, el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) fa balanç de tota l’activitat duta a terme pel servei del torn d’ofici. Al conjunt dels col·legis catalans les actuacions van marcar un rècord durant el 2023, superant les 347.000, mentre que als col·legis gironins (Girona i Figueres) A més, i també de forma continuada, posa l’accent en la precarietat que, segons mostren les dades, ha fet caure el nombre d’inscrits.

Als òrgans gironins, les actuacions han caigut un 2,4%, situant-se pels voltants de les 37.000. L’any anterior havien superat les 38.000. A més, també ha caigut el nombre d’inscrits.

Per col·legis, el de Girona va fer 27.772 actuacions, un 2% menys, dels quals la gran majoria van ser en l’àmbit penal (11.696) i per assistència a detinguts (9.316). Pel que fa a la resta, van fer-ne 2.647 en l’àmbit civil, i respecte del servei d’acompanyament a víctimes de violència masclista durant la interposició de la denúncia, se’n van fer 1.855, més que l’any anterior.

En el cas de Figueres, va dur a terme 9.367 actuacions, un 3,3% menys, i que majoritàriament van repartir-se en casos penals (2.926) i assistències a detinguts (2.688). En aquest col·legi, es van dur a terme 2.204 procediments relacionats amb l’àmbit contenciós-administratiu, molt per damunt de l’activitat a l’altre òrgan de Girona, on se’n van fer 669. En aquest cas, el col·legi té pràcticament el mateix nombre d’inscrits, tot i que n’ha perdut.

L’any va tancar amb 532 adherits al servei de justícia gratuïta al conjunt de Catalunya, un 2% menys que l’any anterior. Val a dir que el gironí és el segon col·legi amb més adherits, només per darrere del de Barcelona, que té prop de 3.000 col·legiats. De fet, el de Granollers, que l’any passat tenia més de 450 inscrits i estava per darrere de Girona, ha perdut quasi la meitat d’inscrits.

Pel que fa al programa de remuneració per cada actuació en llengua catalana, s’hi han inscrit un 21,35% dels lletrats, que es van traduir en 12.639 actuacions, 1.913 més que l’any 2022. El Departament de Justícia hi va destinar 290.608,88 euros. Segons el Consell, tot i que ha estat un import superior al destinat l’any anterior, no s’ha donat cobertura a totes les actuacions justificades perquè no s’ha ampliat la partida pressupostària destinada a aquest servei.

Una caiguda d’un 5%

El nou informe d’actuacions del Consell deixa molt clara la situació de precarietat que pateix el col·lectiu, assegura la presidenta de l’òrgan, Marta Martínez. De fet, els reptes de futur de l’òrgan de representació de l’advocacia demana que el servei de justícia gratuïta tingui el «finançament necessari pel seu manteniment». I és que a Catalunya el nombre d’inscrits ha caigut un 5%, situant-se als 6.049 professionals. És una xifra que no s’assolia des del període 2010-2011, i el Consell l’atribueix directament a la precarietat, indicant que tenen un sistema de retribucions que està entre els més baixos de tot Europa. El CICAC recorda que entre el 2009 i el 2023 l’IPC ha crescut prop d’un 32%, i que el pressupost de la Generalitat ha augmentat un 41,8%, juntament amb les retribucions del personal públic (13,6%).

Per això, les principals reivindicacions passen impliquen millorar les remuneracions per les actuacions, i que es destinin les taxes judicials a sufragar el cost del sistema de justícia gratuïta, donat que és un servei «fonamental» en qualsevol democràcia.