Catalunya estudia com limitar els visitants a espais naturals

Un any més, Catalunya activa el dispositiu d’informadors ambientals i l’expandeix per primer cop a diversos punts de Tarragona. La feina d’aquestes persones és regular l’accés a certs espais naturals que cada estiu arriben al límit per la gran quantitat de visitants. En alguns punts, s’hi han instal·lat aparcaments de pagament. En altres, com ara el Cap de Creus, directament es prohibeix l’accés durant diverses hores al dia.

Però, el Govern pretén anar més enllà i conèixer al detall quins espais naturals estan saturats fins al límit. En aquest sentit van dirigits els estudis encarregats per la direcció del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. «Necessitem disposar d’un document per analitzar la capacitat de càrrega de l’espai, quan el tinguem haurem de veure com organitzem l’entrada de visitants al parc», explica Lluís Florit, director d’aquest parc nacional. Estan al límit certs paratges naturals? La Generalitat considera que alguns, en temporada alta, sí.

Aigüestortes i Sant Maurici, el 2023, va rebre 628.000 visitants. Els pròxims reptes seran aconseguir que es reparteixin per diferents zones del parc i que no es concentrin als mateixos punts d’accés. La tensió entre la preservació de l’espai i la presència dels ciutadans que s’acosten a gaudir-ne ha crescut els últims anys. Ara, l’Administració té al davant el desafiament de determinar com posar límit a alguns d’aquests llocs.

Diferents solucions

Més pàrquings i entrades de pagament? Més barreres i busos llançadora per arribar als parcs naturals? Les solucions seran diferents a cada zona geogràfica. De moment, s’ha optat per estendre la xarxa d’informadors ambientals en col·laboració amb les diputacions per controlar tota mena d’espais protegits, especialment es posa èmfasi en rius, gorgs i gorgs.

Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals, ha defensat la importància del dispositiu d’informadors com a una de les vies per millorar la gestió d’aquests espais. «El dispositiu és una acció visible que forma part d’un pla més ampli, que des de fa temps estem desplegant a tot el país, especialment a les zones que durant l’estiu reben més visitants, per garantir un accés ordenat als espais naturals, sensibilitzar a la ciutadania, fomentar bones pràctiques i garantir un bon equilibri entre el gaudi d’aquests llocs i la conservació», subratlla.

Vilahur considera que la presència dels informadors consciència la ciutadania i hi fomenta una «apreciació» dels espais naturals, i amb això un bon ús i gaudi del medi. En aquest sentit, ha advertit de la necessitat de fomentar les visites respectuoses: «No només regulem l’entrada de la gent, sinó que els informadors fomenten les bones pràctiques per garantir un equilibri entre la conservació i l’esbarjo». El pla va començar com una prova pilot a Girona i ara ja està estès per tot Catalunya.

Els informadors es coordinen amb els ajuntaments i els agents rurals per avisar-los en cas d’incidències. Es distribuiran al llarg dels parcs naturals i també dels rius més freqüentats pel bany. En paral·lel, la Generalitat continuarà treballant per conèixer quants espais naturals s’acosten al límit.

L’any passat, el dispositiu va atendre més de 277.000 visitants i les problemàtiques més comunes detectades estaven relacionades amb l’excés de soroll, l’estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, l’acumulació d’escombraries o el fet de portar gossos sense lligar.