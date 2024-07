Moren dues persones mentre feien barranquisme a les Gorgues de Freser

Dues persones, de la província de Barcelona, han mort en un accident mentre practicaven barranquisme a les Gorgues de Freser, a Queralbs.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'alerta al voltant de les 11:15h. Segons sembla, els dos morts, homes de mitjana edat de la província de Barcelona, se'ls haurien enganxat les cordes amb les quals practicaven barranquisme i això els hauria impedit sortir de l'aigua i acabar afogant-se, això els hauria impedit sortir d'un remolí d'aigua, situat a poca distància del refugi de Coma de Vaca, on haurien passat la nit. Malgrat que els Bombers i els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) els han intentat reanimar, no han pogut fer res per salvar-los la vida.

Al lloc de l'accident han acudit, a més dels equips dels Bombers, la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos (UIM), un helicòpter del mateix cos de seguretat per poder retirar els cossos per part del jutge.

Els Mossos d'Esquadra encara estan investigant les causes de l'accident.