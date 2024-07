El nou Registre Civil informatitzat arriba a Olot

El nou sistema informatitzat de registre civil que s’està desplegant per tots els jutjats de l’Estat ha arribat a Olot. El model canvia el programa informàtic, passant de l’Inforeg al Dicireg, que un cop estigui implementat a tots els partits judicials, permetrà fer tràmits de forma telemàtica.

El personal dels jutjats d’Olot ha estat fent formacions per adaptar-se al nou model, que s’acabarà de posar en marxa al setembre. La implementació d’aquest nou sistema a les comarques gironines va començar el 2022 amb Blanes, Puigcerdà i Girona, i també ha arribat a Figueres, i des de fa una setmana, a Ripoll.

Amb l’entrada en marxa del nou model, el Registre Civil d’Olot donarà servei a la resta de municipis, que actuaran com a oficines col·laboradores (Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles, les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau i Tortellà).

Dos models coexistint

Per ara, coexisteix el model analògic amb el modern, perquè el nou sistema informàtic no permet el bolcatge de dades. En cada tràmit s’han de buscar els antecedents a l’antic programa i això allarga el temps de cada consulta. Per això, faran servir ambdós sistemes fins que el nou no estigui completament implementat a tots els registres civils de l’Estat, una fita que es preveu assolir l’any 2025.

El model treu la responsabilitat als jutges i nomena com a cap del Registre Civil al lletrat d’Administració de Justícia, que s’haurà de coordinar amb els ajuntaments, els jutges de pau dels municipis i també de l’hospital, ja que l’objectiu és poder fer més tràmits des del centre hospitalari per evitar que s’hagi d’anar físicament al registre.

La nova llei del Registre Civil es va aprovar l’any 2011, però la impossibilitat de digitalitzar la informació en els terminis marcats ha endarrerit una dècada la seva posada en marxa.