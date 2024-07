La Fira de Circ al Carrer organitza una taula rodona sobre les residències artístiques

En el marc de la 29a Fira de Circ al Carrer de la Bisbal, un any més s’oferirà una taula rodona vinculada al món del circ. Enguany, estarà dedicada a parlar de les residències artístiques i sobre quin paper juguen o haurien de tenir dins del sector del circ. Tindrà lloc dissabte que ve, 20 de juliol, a dos quarts d’una del migdia a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal. Per poder assistir caldrà fer una inscripció prèvia perquè l’aforament és limitat.

El tema triat per fer la taula rodona és actual, ja que com indica l’organització, hi ha hagut un creixement de les residències artístiques, però també adverteixen que això planteja interrogants. L’organització explica que una residència artística és una «palanca important per una companyia en creació i en molts casos és més que això, és una necessitat pel desenvolupament creatiu i tècnic d’un espectacle. Alhora, esdevé l’espai on es fa possible fer una creació, sigui privada o pública».

L’acte servirà per valorar si un municipi concret pot oferir un espai de residència, alhora que servirà per debtatre si la proliferació d’espais ha estat positiva pel sector o si s’han desvirtuat. També es parlarà sobre quins beneficis mutus o fórmules es poden plantejar perquè espais i companyies puguin plantejar una col·laboració, així com quin ha de ser el paper de l’administració i a través de quins canals pot tenir suport.

Per fer front a totes aquestes qüestions es comptarà amb la participació de Laia Alzueta, coordinadora i responsable d’acompanyament de projectes a El Canal de Salt; Bruno Valls, coordinador de Mesura Residències i Coproduccions del Pla d’Impuls del Circ; Laura Bové, directora general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat; Anna Pascual o Adrià Montaña, artistes de circ i membres de la companyia PSIRC, i Iolanda Delgado, Presidenta de la Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà.