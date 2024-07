Girona va batre l’any passat el rècord d’inici de tractaments per addiccions a les drogues

Un total de 1.507 gironins van iniciar tractament per addiccions l’any passat, la màxima demanda des que hi ha registres segons es desprèn de l’Observatori Català de Drogues i Addiccions Comportamentals.

L’òrgan, que pertany a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, assenyala que l’alcohol va tornar a ser la droga que va ocasionar més inicis de tractament (733, el 49%). El percentatge creix respecte al 2022, quan era del 47%. És la substància que genera més càrrega de morbiditat i mortalitat. El 72% de les persones que van iniciar tractament per l’alcohol van ser homes, amb una edat mitjana de 47 anys.

Per contra, l’heroïna marca de nou un mínim històric, amb 57 inicis de tractament, dada que suposa el 3,8% del total. El 2022 hi va haver 72 nous casos. L’any passat, només el 10% van ser primers tractaments i el 65% dels casos tenien entre 40 i 60 anys; mentre que el 88% eren homes. La presència d’heroïna en morts per reacció aguda i a urgències també van continuar baixant. Un factor important que hi va contribuir és el descens de la via injectada que és més baix en el 30% de nous casos.

Per la seva banda, la cocaïna continua sent la segona droga que més inicis de tractament genera als centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) gironins, després de l’alcohol, amb un 27% del total (402 casos) . La majoria també van ser homes (81%) i aquest consum es va concentrar en la població d’entre 30 i 50 anys; majoritàriament es va fer per via intranasal. Va ser també la substància més present en les morts per reacció aguda, i també a urgències després de l’alcohol, encara que a gran distància.

El cànnabis va generar el 14,7% dels inicis de tractaments (221 casos). El 76% de les persones ateses van ser homes i és la droga que va generar més demanda de tractament per joves de menys de 25 anys, franja que va concentrar el 40% de demanda.

Seguidament, 25 persones van iniciar tractament contra el tabac. Normalment es tracta de persones amb una addicció greu i amb patologies derivades del consum. En aquest cas la presència de dones va ser molt més elevada, ja que representava el 47% del total de casos. El 82% dels casos van ser persones d’entre 40 i 70 anys i la majoria es van tractar des de l’atenció primària.

Finalment, hi va haver 69 casosper altres substàncies, com ara les benzodiazepines, amfetamines i metamfetamines.

En termes generals, també hi ha 699 casos que són de centres penitenciaris i que no s’atribueixen a cap zona territorial concreta.

Pel que fa a inicis de tractaments dels darrers anys a Girona, el 2022 n’hi va haver 1.497 i el 2021, 1.248.

Millora l’accessibilitat

Tot i aquest increment, el Departament de Salut assegura que això no reflecteix un augment del problema, sinó que mostra sobretot un increment de l’accessibilitat als tractaments i de l’esforç per detectar i tractar persones amb addiccions. Aquestes demandes són ateses als 63 centres d’atenció i seguiment (CAS) a les addiccions que hi ha a Catalunya, que són la porta d’entrada al sistema. Estan constituïts per equips multidisciplinaris distribuïts arreu del territori i treballen en col·laboració amb tota l’estructura de salut i social.

En global a Catalunya, pel que fa a la distribució per sexes del total dels inicis de tractaments, el 76% corresponien a homes i el 24% a dones. La major proporció d’homes es va accentuar en la cocaïna i l’heroïna (4 homes per cada dona), es va reduir en les drogues amb major acceptació social com l’alcohol i el cànnabis (2 homes per cada dona) i es va igualar amb el tabac. Excepte en el tabac i el cànnabis, les dones van declarar un major consum diari en les altres substàncies, fet que podria interpretar-se com una major severitat de l’addicció.

Quant a les edats, el 62 % de les persones que van iniciar tractament tenien més de 40 anys. En menors de 25 anys, els inicis van ser majoritàriament per cànnabis. Entre els 26 i els 40 anys, eren tant per l’alcohol com per la cocaïna; i a partir dels 40 anys, l’alcohol va ser la droga que va generar més demandes de tractament.

Malgrat la diversitat de persones que demanen tractament, en generaltenien un nivell socioeconòmic, educatiu i laboral més baix que la resta de la població. El 30% tenien estudis primaris o no tenien estudis, i més del 30% estava a l’atur.

La derivació als centres especialitzats des de serveis sanitaris va ser d’entre el 30% i el 40% i un altre 30-40% hi va anar per iniciativa pròpia, fet que va remarcar la importància de reforçar els programes de detecció precoç des de la primària i d’altres recursos sanitaris.

Urgències per alcohol

Les dades d’urgències hospitalàries obtingudes del Sistema d’Informació Integrat Sanitari (SIIS) van informar de 3.245.890 episodis d’urgències ateses l’any 2023 a Catalunya per tots els motius. En el 0,74% dels casos, el diagnòstic principal va tenir relació amb el consum de drogues (24.090), i d’aquests, el 51% va ser causat per l’alcohol (12.424). Els homes estaven presents en el 65% de casos. Cal destacar que el 6% (710) de les urgències hospitalàries per consum d’alcohol corresponien a menors d’edat, amb més presència de les noies (397 urgències).

Finalment, pel que fa a morts per sobredosi, no hi ha dades actualitzades de l’any passat. Les més recents són del 2022, amb un total de 201 a Catalunya. El canvi més important que s’observa, és la caiguda de la presència d’opioides en aquestes morts. L’any 2021 estava present en un 64% dels casos, i era la segona droga més present després de la cocaïna. El 2022 ho va ser en el 45% de casos.

Els serveis de reducció de danys intensifiquen l’atenció en vulnerables Els serveis de reducció de danys (SRD) són els dispositius assistencials que tenen com a objectiu principal prevenir l’alta morbimortalitat en consumidors de drogues molt vulnerables, com són les persones amb addicció a l’heroïna i/o la cocaïna; moltes d’aquestes persones usen la via injectada. La seva addicció els ha portat sovint a situacions personals greus: quasi el 50% no tenien un allotjament estable (el 40% són persones en situació de sense llar). El 56% eren migrants i un 40% no estaven empadronades. El 87% eren homes amb una edat mitjana de 43 anys, i 40 anys en el cas de les dones. Només un 7% del total tenien menys de 30 anys. Les característiques d’aquests serveis i el seu funcionament els fa molt accessibles i utilitzats per les persones consumidores. L’any 2023, els SRD van proporcionar diferents tipus de prestacions sanitàries i socials: 5.441 cures bàsiques, 19.310 actes d’educació sanitària, 20.574 intervencions breus terapèutiques, 18.731 dutxes i canvi de roba, 32.246 atencions socials i, a més, van distribuir més de 400.000 xeringues i més de 13.000 preservatiu. Quinze d’aquests serveis disposen de sales de consum supervisat, que van utilitzar 2.587 persones. A les sales es van fer 140.662 consums, dels quals un 41% van ser de cocaïna, un 27% d’heroïna i un 22% d’heroïna i cocaïna combinades. Els SRD també van atendre favorablement les 147 sobredosis que s’hi van produir en fer-se el consum dins de la sala. Per tant, cap d’elles va ser mortal. Per altra banda, des de Salut Pública destaquen l’èxit del programa d’intercanvi de xeringues per evitar contagis. Aquest programa va distribuir 749.425 xeringues per part dels 728 serveis de salut i comunitaris a tot Catalunya.

Subscriu-te per seguir llegint