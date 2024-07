Investiguen tecnològiques per fer ús de patrons addictius

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat recentment un informe que demostra que les xarxes, plataformes, aplicacions, videojocs o la indústria del porno, en el tractament de les dades personals dels usuaris inclouen «patrons addictius» per intentar atrapar-los i augmentar el seu temps de connexió. La directora de l’AEPD, Mar España, avança que l’agència investiga diverses empreses per l’ús de patrons addictius a les plataformes d’internet.

La directora de l’AEPD no esmenta les empreses investigades per motius de confidencialitat, però recalca que és un treball «prioritari» en el marc del Comitè Europeu de Protecció de Dades i que l’agència serà «bel·ligerant» per exigir a la indústria d’internet que compleixi les seves obligacions.

Segons recull l’estudi, el model de negoci de moltes empreses a internet consisteix a intentar «allargar les sessions dels usuaris, incrementar el nivell de compromís i la quantitat de dades personals que es recullen». Tot això amb una finalitat econòmica: «Aquests factors tenen un impacte positiu en el retorn de la inversió realitzada en el desenvolupament i el manteniment d’aplicacions i serveis que teòricament s’ofereixen de forma gratuïta o a un cost molt reduït», denuncia la investigació.

Per això, els proveïdors usen patrons de disseny «enganyosos i addictius», que tenen impacte en els «drets i llibertats de tots els usuaris i, en particular, per al dret a la integritat física i psíquica de la infància i l’adolescència». I és que l’impacte addictiu és més gran, segons l’AEDP, quan s’utilitzen dades de persones vulnerables, com ara menors o adolescents, ja que «pot afectar la seva autonomia i desenvolupament».

A les accions que emprengui Espanya, se sumen els dos procediments sancionadors oberts per la Comissió Europea, per possible incompliment del Reglament de Serveis Digitals, contra TikTok i Meta, també pels patrons addictius

Inicis de tractaments

L’Observatori també recull dades d’addiccions comportamentals. En aquest cas, el 76% (723) d’inicis de tractament el 2023 van ser per jocs d’apostes, seguits en segon lloc i a gran distància pels videojocs, amb un 8% (77). Les màquines escurabutxaques van ser amb molta diferència la tipologia de joc que va generar més demanda de tractament per jocs d’apostes en ambdós sexes.

La preeminència d’homes (85% del total) també es va evidenciar amb aquest tipus d’addiccions. Pel que fa al nivell d’estudis, no tenien estudis o estudis primaris el 50% de les dones i el 30% dels homes en total.

Tractaments en menors:els videojocs i altres addiccions digitals L’Observatori també recull els inicis de tractaments per addiccions comportamentals en menors d’edat. De fet, el 5% del total anaven dirigits a nens i adolescents i la majoria van ser per videojocs o altres addicions digitals. El mateix Observatori va publicar un altre estudi en el qual determina que gairebé un terç dels alumnes de secundària entre 14 i 18 anys (32%) fa un ús compulsiu d’internet. El mateix document també reflecteix que el 15% de nois entre 14 i 18 anys pateixen trastorns per jugar a videojocs, un percentatge superior al de les noies (3%). Les xifres tant a l’ús d’internet com de vídeojocs van a l’alça. Pel que fa a vídeojocs en concret, el 88% dels estudiants ha fet n’ha fet ús -el 98% de nois i el 77% de noies-, mentre que el 55% ha jugat a esports electrònics, també en més freqüència els nois.

