El Pla de l'Estany posarà càmeres de videovigilància a tots els pobles per detectar abocaments de residus on no toca

El consell Comarcal del Pla de l'Estany (CCPE) instal·larà càmeres de videovigilància a les àrees tancades de tots els municipis de la comarca per detectar abocaments incontrolats de residus, en zones on no pertoca. Des del consell esperen tenir a punt la licitació abans que acabi l'any i per a tots els pobles, excepte Palol de Revardit que ja en té. I és que el CCPE ha obert 20 expedients sancionadors durant els anys 2022 i 2023 per abocament. D'aquests ja se n'han resolt tretze, o sigui, el 65% dels que hi havia en curs i que han suposat 3.040 euros. Gairebé la meitat dels expedients han estat a empreses i negocis, en concret nou dels 20 que s'han interposat.

Des del consell expliquen que la majoria d'aquests expedients han estat per infraccions lleus de l'ordenança que regula la gestió de residus, la seva recollida i el transport al Pla de l’Estany i que contempla sancions d'entre 400 i 4.000 euros. A més de les multes que s'han acabat posant, també es van fer dotze advertiments per actituds incíviques.

Actualment fa dos anys que el Pla de l'Estany va optar per la recollida selectiva de residus. En aquest sentit, des del consell assenyalen que durant aquest temps han "frenat" l'obertura d'expedients sancionadors, però entenen que el temps d'adaptació per part de la ciutadania i els negocis ja ha estat suficient i per això avisen que s'obrirà expedient per totes i cadascuna de les actituds incíviques que es detectin.

El conseller de Medi Ambient, Jordi Bruch, ha explicat que la comarca se situa actualment al 63% de reciclatge, però ha destacat que en els pobles on es practica el porta a porta la xifra s'incrementa al 75%.

Així, de gener a juny s'han generat 250 tones menys de rebuig que el mateix període del 2023. D'aquesta manera s'ha passat de les 965.980 tones a les 715.400, unes xifres que s'expliquen principalment per la posada en marxa de les àrees tancades dels disseminats de Cornellà del Terri i Palol de Revardit a finals del 2023.

En aquests dos municipis el rebuig domèstic entrat a l’abocador s’ha reduït un 56% i un 72%, respectivament. Per contrapartida aquests municipis han augmentat també la recollida selectiva de la matèria orgànica en un 44% a Cornellà i 294% a Palol.

L’augment tan destacat de Palol s’explica pel fet que s’ha suprimit el compostatge comunitari per la recollida d’orgànica domèstica per contenidors tancats. Burch ha valorat positivament aquestes xifres i ressalta que només amb els tancaments dels contenidors de Cornellà i Palol hi ha hagut una gran davallada de l'entrada de residus a l’abocador i un augment del reciclatge de la fracció envasos, amb un 11%.

La generació global de residus a la comarca disminueix un 10%. Aquesta davallada és més significativa davallada a Cornellà del Terri, amb un 19%, i a Palol de Revardit, amb un 33%, com a conseqüència d’haver posat en funcionament les àrees