Santa Pau disposa d’un mes més per recaptar diners per comprar el Castell

Fa uns mesos l’ajuntament de Santa Pau i l’Associació Amics de Santa Pau van engegar la iniciativa de micromecenatge «Salvem el castell». Van posar, com a data límit finals de juny per aconseguir mig milió d’euros. Ara, però, han allargat aquesta data un mes més, així que encara tenen fins a finals de juliol per aconseguir els diners que falten.

A hores d’ara han recaptat al voltant de 175.000 euros i l’alcaldessa de Santa Pau, Cristina Capó, anuncia que estan «molt contents», ja que «en els temps actuals no és fàcil fer recaptacions de fons». Assegura que utilitzaran aquest mes per parlar amb empresaris que puguin estar interessats en col·laborar, però sobretot, per fer una última campanya dirigida a tota Catalunya, que sortirà a finals d’aquesta setmana, per aconseguir microaportacions de 10 euros. A més, també estan treballant amb Turisme Garrotxa per portar la iniciativa a diferents punts d’informació i arribar als turistes.

Així mateix, utilitzaran el festival Castell de Santa Pau per recaptar diners. Se celebrarà el 19 i 20 de juliol i comptarà amb l’actuació de Núria López, finalista d’Eufòria, entre altres activitats com un taller de manualitats o un espectacle de circ. Tot el que recol·lectin anirà destinat a la compra del Castell, «anem a tope amb aquest final de campanya», declara Capó.

L’alcaldessa es mostra optimista perquè, a part d’aquest mes extra, també han aconseguit que els propietaris actuals els rebaixin 50.000 euros; el preu actual de compra és de 350.000 euros. Segons Capó els propietaris de l’edifici entenen la situació: «Saben que és una oportunitat històrica que l’ajuntament el pugui comprar, ens estan posant totes les facilitats possibles perquè sigui una realitat». L’alcaldessa explica que, juntament amb la presidenta de l’Associació Amics de Santa Pau, Esther Badosa, estan fent «un esforç titànic» i que els propietaris han entès que «ells també han de posar de la seva part».

Malgrat aquest optimisme, sempre hi ha la possibilitat de no aconseguir els diners. Si es dona aquesta situació «posarem totes les cartes a sobre de la taula». Si l’ajuntament ha d’acabar aportant alguna quantitat ja «es valorarà», però assegura que abans «anirem a picar a totes les portes de l’administració pública». Tanmateix, ella espera poder arribar a molta més població durant aquest mes i, si fan aportacions de 10 euros «seria genial», encara que no sigui una quantitat molt elevada, si molta gent ajuda, poden recaptar bastants diners.

I després, què?

Un cop tinguin el Castell, el següent pas serà arreglar la coberta. «Tenim el compromís de la Diputació de Girona i de la Generalitat per arreglar-la», explica Capó. A partir d’aquí començaran a treballar amb el Pla Director del Castell. La voluntat de l’Ajuntament és que tingui un impacte important a la Garrotxa i que hi hagi una part que contribueixi al desenvolupament local i, una altra, que sigui historicocultural.

Segons l’alcaldessa en tot l’Estat Espanyol no existeix cap memorial a les víctimes de les deportacions dels camps de concentració. A Santa Pau hi va haver tres i «hem liderat la recerca de tota la gent de la Garrotxa que va patir deportacions». Així que una part del Castell podria ser per fer aquest memorial que els permetria generar un triangle de memòria amb Portbou i el Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera i els permetria demanar fons europeus i estatals per tirar endavant la millora del Castell. A més, s’està treballant com un projecte de memòria transfronterer, amb la maternitat d’Elna i el memorial de Ribesaltes, «és un projecte que va més enllà».

L’altra part estarà destinada al gaudi del poble. «Nosaltres tenim un full de ruta, però està tot obert», assegura l’alcaldessa. Així que tenen clar que ha d’haver-hi un espai que sigui per al poble, sigui un centre cívic o una sala funcional. «Volem que el Castell torni a ser el cor del poble», declara Capó.

