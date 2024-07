Els delictes d’odi s’incrementen en més d’un 29% en un any a Girona

Els delictes d’odi i discriminació s'han incrementat en un 29,41% el darrer any a les comarques de Girona amb 22 en total. Així ho revela l’Informe sobre l’evolució dels delictes d’odi a Espanya 2023 del Ministeri de l’Interior. Els que tenen a veure amb la ideologia i el racisme i la xenofòbia són els més denunciats a les comarques de Girona. La policia va tractar 17 casos penals sobre aquests àmbits. Els cinc casos restants van ser en concret: dos per LGTBI-fòbia, dos per aporofòbia i un per discriminació de sexe o gènere.

L’informe també posa en evidència un creixement del nombre de víctimes respecte a l’informe de l’any 2022. Les victimitzacions han crescut un 52,63% passant de 19 a 29. Gairebé la meitat de les víctimes són per racisme o xenofòbia (12) i en segon terme hi ha les que ho van ser per alguna qüestió relacionada amb la ideologia (8).

L’any anterior, en canvi, els casos que havia acumulat més víctimes són els relacionats amb l’orientació sexual o de gènere (10) mentre que el 2023 en van ser cinc. També hi va haver dues víctimes per casos de creences o pràctiques religioses.

Si bé les víctimes van anar a l’alça, el 2023 per contra va acabar amb dues detencions, la meitat de l’any anterior. Totes elles per casos de racisme o xenofòbia.

Tot i això, la policia va aconseguir aclarir 11 dels casos , dos més que el 2022. La majoria van ser per temes de racisme i xenofòbia (7) i dos per creences o pràctiques religioses.

La lluita contra aquests delictes s’ha convertit en una prioritat pels cossos policials que lluiten perquè els casos surtin a la llum i la denúncia es normalitzi. És a dir, que les víctimes no amaguin el que han patit i que es pugui perseguir el delicte que hi ha al darrere.

Més de 2.200 casos a Espanya

En el global de tot Espanya, cal destacar que els cossos de seguretat van investigar un total de 2.268 infraccions penals i incidents d’odi durant el 2023. Això suposa un increment del 21,3% respecte al 2022, un percentatge inferior al creixement que han patit a les comarques gironines, però que mostra aquesta tendència a l’alça dels darrers anys.

Per tipologia, els delictes d’odi per racisme i xenofòbia, amb 856 fets, van ser els més nombrosos i suposen el 41,8% de total de les denúncies. Aquests van anar seguits dels delictes d’odi comesos en els àmbits de l’orientació sexual i la identitat de gènere (522 fets), mentre que, en tercer lloc, se situen els delictes d’ideologia (352 fets).

Els delictes d’odi contra persones amb discapacitat són els que pateixen un més increment, un 113% més que l’any anterior. També experimenten un ascens important els delictes per antisemitisme (77%) i antigitanisme (68%).

Pel que fa a la tipologia delictiva d’aquests fets d’odi, destaquen, en primer lloc, les amenaces (433) i les lesions (376), seguides per la promoció a l’odi (200), les injúries (157) i els danys ( 130).

L’informe del Ministeri de l’Interior també mostra que el 2023 es van aclarir 68,1% dels fets, cinc punts més que el 2002, i els cossos de seguretat van detenir o van investigar 1.161 persones, un 38,5% més que l'any anterior.

El perfil: home de 26 a 40 anys

De l’estudi se’n pot treure un perfil de les víctimes: és una persona del sexe masculí (59,2%) i que té una franja d’edat compresa entre els 26 i els 40 anys (33%). Els menors constitueixen el 14,8% del total de victimitzacions.

Pel que fa a la distribució de les víctimes segons la seva nacionalitat, el primer lloc l’ocupen les espanyoles, amb el 62,1% del total de victimitzacions registrades.

També cal dir que hi ha un perfil dels arrestats / investigats per delictes i incidents d’odi. Els cossos de seguretat en van fer 1.161, la majoria de sexe masculí (78%) i d’edat compresa entre 26 i 40 anys, que representen el 25,4% del total.

Subscriu-te per seguir llegint