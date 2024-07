Gemma Geis, nova vicepresidenta segona de la Diputació

Gemma Geis, vicealcaldessa de l’Ajuntament de Girona per Junts, ha pres possessió del càrrec de diputada provincial de la Diputació , en la celebració de la sessió ordinària del Ple del mes de juliol. Alhora, el president de la corporació, Miquel Noguer, ha signat els decrets per tal de designar-la vicepresidenta segona de l’ens.

En el mateix acte també s'ha acordat nomenar Geis vocal del Consell Rector de la Xarxa local de municipis gironins (XALOC). Pel que fa a les comissions informatives, la primera tinent d’alcalde serà vicepresidenta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local; i presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

Així, Geis substituirà a la seva companya de partit Maria Àngels Planas, qui va renunciar al càrrec després de ser elegida diputada al Parlament a les eleccions del passat 12 de maig. Planas, presidenta de Junts a la vegueria de Girona, posarà punt i final a una etapa de nou anys a la Diputació de Girona, on sempre ha estat a l’equip de govern. Hi va entrar l’any 2015, com a vicepresidenta de l’àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, càrrec que va mantenir fins a les eleccions de 2019. Des de llavors i fins a l’actualitat, ha estat vicepresidenta de Territori i Sostenibilitat i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics. També és la portaveu del grup de Junts a la corporació provincial.

Si bé renuncia al seu càrrec a la Diputació, podrà continuar com a regidora de l’Ajuntament de Girona (on actualment és responsable de Contractació i Patrimoni), ja que en aquest cas no hi ha incompatibilitat.

Per la seva banda, Geis, procedent de l’àmbit universitari, va ser diputada al Parlament entre els anys 2017 i 2021 i consellera de Recerca i Universitats entre el 2021 i el 2022. Un cop Junts va haver abandonat el Govern amb Esquerra, Geis es va centrar en la ciutat de Girona. Va ser elegida candidata a l’alcaldia de la ciutat a les eleccions de 2023, en les quals va aconseguir sis regidors.

En perdre tres representants i quedar en tercer lloc, per darrere del PSC i Guanyem, no va poder revalidar l’alcaldia de Marta Madrenas, però va aconseguir pactar amb Guanyem i Esquerra per continuar formant part de l’equip de govern.

Ara, la nova vicepresidenta segona es convertirà en una de les peces clau de la Diputació, on Junts governa còmodament amb Esquerra. De fet, el nom de Geis ja havia sonat mesos enrere com a possible membre de la Diputació.

Increment de la fibra òptica

A banda del nomenament, en el Ple també s'han aprovat un projecte de condicionament i dos projectes d’infraestructura de la xarxa de fibra òptica de diferents carreteres de la demarcació titularitat de la corporació.

En primer lloc, es va aprovar el projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV- 5247, de la GI-524 a Pujarnol del PK 0+000 al PK 1+095, amb un pressupost de 2.038.369,19 euros. Les actuacions que es pretenen dur a terme tenen l’objectiu de millorar les condicions actuals de seguretat en la circulació.

Pel que fa a l’aprovació dels dos projectes d’infraestructura de la xarxa de fibra òptica de diferents carreteres, es duran a terme, el primer, a la GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, i GIV-6025, de l’N-II a Cabanes, i, el segon, a la GI-8513, Sant Miquel d’Aro, i tram de la carretera GIV-6612, Romanyà de la Selva.

Aquestes propostes tenen per objectiu facilitar com més aviat millor l’arribada de la fibra òptica als diferents municipis petits de la demarcació.