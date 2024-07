14 infants milloren la seva comprensió lectora a la biblioteca d'Olot

La Biblioteca Marià Vayreda d'Olot va finalitzar, el passat 12 de juliol, el Lecxit del curs 2023-2024. En total han estat 14 infants de 4t de primària els que s'han beneficiat d'aquesta iniciativa, que té l'objectiu d'impulsar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora.

La Biblioteca d'Olot es va convertir en un espai Lecxit en el curs 2019-2020 i, des de llavors, ofereix diverses sessions al llarg de la setmana, a la Sala Infantil, als alumnes de 4t de primària de les escoles de la ciutat que formen part de la iniciativa. Aquest any, han participat un total de 14 parelles lectores, formades per un estudiant, i un mentor voluntari, que s'han anat trobant al llarg del curs una hora a la setmana a la biblioteca per llegit plegats. A més, aquestes parelles també van participar en el taller "Mirar és llegir" amb la il·lustradora Imma Pla, una activitat que els va permetre crear poesia a partir de les lletres dels seus noms.

Des de l'Ajuntament d'Olot expliquen que el Lecxit és un projecte de la Fundació Bofill que vol "garantir que tot l'alumnat finalitzi l'etapa primària amb un nivell de competència lectora que els asseguri el seu desenvolupament educatiu i social". Asseguren que la iniciativa compta amb una xarxa de 300 Espais Lecxit repartits entre 150 municipis.