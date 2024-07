El conductor d’un turisme ha mort en un xoc frontal a la C-17 a Ripoll

Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes a Ripoll, en el quilòmetre 91.90, i que ha resultat mortal per a un dels quatre implicats. Tant els Bombers com els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 17:03h.

Segons indiquen des del Servei Català de Trànsit, el sinistre ha resultat mortal per al conductor d'un dels vehicles, que anava sol. En l'altre, viatjaven 3 persones, que han quedat atrapades a dins del turisme i els Bombers els han hagut d'excarcerar; han resultat ferides de diversa consideració i, segons indica el cos d'emergència, seran traslladats amb helicòpter a un centre mèdic.

En el sinistre, que ha obligat a tallar la via en els dos sentits, hi estan treballant quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres i dos helicòpters medicalitzats del Sistema d'Emergències Mèdiques.