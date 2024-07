Girona arriba al pic de casos de coronavirus

Els casos de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona s’han situat en el nivell més alt des del setembre de 2023 i inclús superen les d’aquesta temporada passada de tardor i hivern.

Ja fa setmanes que els centres d’atenció primària registren un degoteig constant de positius de covid-19. L’increment va començar a principis de juny i es va accentuar després de Sant Joan, tenint en compte que hi va haver més trobades socials i, com a conseqüència, sol incrementar el contagi dels virus.

De fet, ja és habitual aquests dies que quan una persona té símptomes d’un refredat, té molta probabilitat que sigui coronavirus. Sembla, però, que aquest increment comença a estabilitzar-se i que ja s’ha arribat al pic d’aquest estiu. Prova d’això és que a les comarques gironines els positius diagnosticats a l’atenció primària ja van començar a baixar la setmana passada, després de creixement continuat des del maig. Concretament, es van registrar 500 casos, mentre que la setmana anterior en van ser 555.

Mateix patró que fa un any

Malgrat tot, no és tan estrany que hi hagi aquest repunt de casos a l’estiu, ja que fa un any va passar una situació similar, tot i que en aquella ocasió el pic es va assolir a principis d’agost, just quan va començar el període de vacances per a gran part de la població. Llavors el nombre de casos més elevat en una setmana va ser de 781 i, durant diverses setmanes se’n van detectar més de 600 setmanals.

De totes maneres, la majoria de persones afectades, tant aquest any com l’anterior, tenen símptomes lleus, com els d’un refredat comú, ja que el nombre d’ingressats és baix, tenint en compte el gruix de la població i si es compara amb altres onades que van generar més impacte, sobretot les de l’inici de la pandèmia.

La setmana passada hi havia 41 persones hospitalitzades, les mateixes que l’anterior. Tenint en compte que, per exemple que durant tot el mes de març, abril i maig hi havia menys de deu ingressats setmanals, sí que es nota la diferència. Però, a diferència dels positius, hi va arribar a haver més persones ingressades aquest hivern. El pic es va assolir la setmana de Nadal, amb un total de 97 hospitalitzats, gairebé el doble que set dies enrere.

Pel que fa a ingressats crítics només n’hi ha un. Per trobar una xifra més elevada cal remuntar-se al gener passat quan n’hi va haver un màxim de set setmanals.