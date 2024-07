Juan Fernandez (PP): “Tenim un Govern en funcions que sembla que estigui de vacances”

“Tenim un Govern en funcions que sembla que estigui de vacances”, ha expressat avui el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, durant la visita del portaveu al comitè de direcció del PP a Girona, una visita que està fent a totes les províncies "per explicar també les línies que seguirà el partit en l'àmbit parlamentari i de quina manera es coordinarà amb les agrupacions de Catalunya per traslladar les necessitats del territori al Parlament".

Fernández, juntament amb el diputat per Girona, Jaume Veray han anunciat les preguntes parlamentàries presentades que afecten el territori en matèria de Seguretat, Agricultura i Transició Energètica. "Som la comunitat autònoma on l'accés a l'habitatge està sent més difícil en comparació amb la resta d'Espanya", ha remarcat Fernández. Una situació que segons el popular milloraria "amb la promoció d'habitatge públic". "La Generalitat té una competència molt clara, que és la promoció d'habitatge públic, per tal que la gent amb dificultats econòmiques pugui accedir a l'habitatge", ha conclòs Fernández.