Talen 600 pins que la sequera ha matat al parc natural de la Garrotxa per reduir el risc d'incendi i evitar plagues

Acció Climàtica està talant uns 600 pins que la sequera ha matat dins el parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per reduir el risc d'incendi i evitar la proliferació de plagues. Els treballs se centren a l'àmbit de Xenacs, situat dins el terme municipal de Les Preses. D'aquí se'n preveuen extreure unes 200 tones de fusta morta, part de la qual també es deixarà a lloc per afavorir la biodiversitat. L'enginyera forestal Miriam Sangerman subratlla que la manca de pluges -l'any passat aquí tan sols hi va caure la meitat d'aigua de la mitjana dels últims 20 anys- ha comportat una situació "molt excepcional que mai s'havia donat". A Xenacs la sequera ha afectat el 40% de la pineda, tot i que en alguns llocs no ha deixat cap arbre viu.

En aquesta zona de la Garrotxa, segona va registrar l'observatori de La Vall d'en Bas, la pluja acumulada durant l'any passat va ser de 554 mm. Una quantitat que queda molt per sota de la mitjana registrada al llarg de les dues últimes dècades (989 mm) i que Acció Climàtica qualifica "d'alarmant". Sobretot perquè "no es tracta d'un fet puntual", ja que si es mira l'històric dels últims 23 anys, en onze d'aquests els valors de pluviometria s'han situat per sota els 800 mm anuals.

La manca de pluges impacta directament damunt els boscos i n'afecta els arbres. De fet, a la Garrotxa, Acció Climàtica xifra en 1.327 les hectàrees de bosc de la comarca que han patit l'efecte de la sequera (a les quals, tan sols durant el 2023 se n'hi van arribar a incorporar fins a 374 de noves).

Un operari talant un dels pins afectats per la sequera al parc natural de la Garrotxa / Xavier Pi / ACN / ACN

Entre les espècies que més pateixen l'estrès hídric perllongat s'hi troben tant l'alzina com el pi roig (pinus silvestrys). La directora general de Boscos i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, explica que en el cas del pi, "la manca d'aigua dels darrers tres anys, sumada també als episodis de pedregades, ha provocat que l'espècie patís, s'acabés morint i es veiés afectada per plagues". En concret, a insectes perforadors i a diferents tipus de fongs.

L'àrea de Xenacs, situada dins el parc natural de la Zona Volcànica, és un dels llocs on els efectes de la sequera s'han fet més evidents. Aquí, com concreta l'enginyera forestal del Departament, Miriam Sangerman, la manca d'aigua ha afectat de mitjana el 40% de les pinedes (en un bosc que s'estén al llarg d'unes 8 hectàrees).

Hi ha llocs, però, on aquesta mortaldat ha arribat a ser total. "Al sector del Puig Rodó, on hi havia mitja hectàrea de pi roig, no hi ha cap exemplar que hagi sobreviscut", explica l'enginyera.

600 exemplars

Per evitar que els pins morts incrementin el risc d'incendi, suposin un perill per als excursionistes i afavoreixin l'extensió de plagues, el Departament d'Acció Climàtica està talant aquests dies 600 exemplars morts arran de la sequera. L'actuació, que compta amb el vistiplau del parc natural, se centra a la zona de Xenacs, i es fa també arran del conveni que el Departament va signar amb l'Ajuntament de Les Preses.

Els operaris arrossegant un dels pins morts amb l'ajuda d'un tractor / Xavier Pi / ACN / ACN

"La intenció és poder actuar a tots aquells llocs on sigui possible i viable", subratlla Sangerman. L'enginyera forestal concreta que la tala es porta a terme ara, precisament, perquè aquesta és l'època de reproducció dels insectes perforadors. "Com que poden arribar a afectar arbres sans, si ens emportem els pins morts ara, també ens estem enduent les noves generacions d'insectes fora del bosc i en reduïm la població", concreta.

En total, es preveuen extreure fins a 200 tones de fusta (que es triturarà per a biomassa o es farà servir per fer palets o embalatges). Les tales, que tenen el handicap que no tots els llocs on hi ha pins morts són accessibles, es focalitzen en aquells exemplars de pins que tenen el 60% o més de la capçada seca.

"És una situació molt excepcional, perquè mai s'havia donat", concreta l'enginyera forestal, en referència als estralls que ha fet la sequera. Pel que fa a la resta de pins roigs amb part de la copa que s'ha assecat, però on no s'arriba a aquest 60%, Sangerman confia que a la llarga s'acabin recuperant.

Tota la fusta morta, però, no s'acabarà retirant del lloc. Perquè amb l'objectiu d'afavorir també la biodiversitat, Acció Climàtica ha seleccionat alguns pins que no es talaran, i que seguiran el procés natural de caiguda i descomposició. "Són arbres que tenen molt de diàmetres i lianes; i que tot i que estiguin morts, permetran potenciar la biodiversitat, i més en una zona com aquesta, inclosa dins el parc natural", subratlla Miriam Sangerman.

Per la seva banda, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Les Preses, Lluís Guillaumes, ha subratllat que l'acord amb la Generalitat ha permès tirar endavant una actuació "que era necessària" a la zona de l'àrea de descans de Xenacs. "Des de fa un temps, estan caient arbres arreu de la Garrotxa; i fer una tala com aquesta era imprescindible, tant per reduir el risc d'incendi com per millorar la seguretat d'aquells qui visiten la zona", ha conclòs.