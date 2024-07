Veïns de Sota Monestir i de Can Puig de Banyoles denuncien la degradació dels barris

Veïns i propietaris de Sota Monestir i de Can Puig de Banyoles han convocat aquest dijous a la tarda una reunió a la sala de plens de l’ajuntament per denunciar la degradació urbanística i paisatgística que viu des de fa anys aquest sector de la ciutat. En la trobada, està previst que hi assisteixi l’alcalde, Miquel Noguer, el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Jordi Congost, així com el regidor de Polítiques Mediambientals, Albert Tubert.

Els afectats confien arribar a un compromís en ferm per part del consistori, en què es concreti un calendari d’actuacions que permetin facilitar la connexió del Barri de Can Puig amb el centre de Banyoles i «recuperar els valors del sector de les hortes i de l’entorn del Monestir, com són el paisatge i l’aigua».

Una seixantena de veïns de Sota Monestir van signar ja fa tres anys, una carta adreçada a l’ajuntament exposant la necessitat urgent d’actuar en la degradació de la zona. Demanaven acabar amb la proliferació descontrolada de barraques il·legals als horts, l’enderroc d’edificacions en desús i en la regulació del reg així com instruir als nous usuaris sobre l’ús de l’aigua mantenint el sistema de cadiretes per distribuir-la. També denunciaven la preocupació entre els residents per la presència de persones que sospiten que poden traficar amb droga, incrementen la sensació d’inseguretat. Així mateix, recorden que hi ha edificis abandonat i algun d’ells construïts il·legalment com és el cas del molí d’en Faixes, construït als anys seixanta i actualment abandonat, on s’hi acumulen deixalles, vehicles desmuntats i bidons de productes químics sense cap control. Denuncien que l’edifici de la Cooperativa Agrícola de Banyoles està ocupat i les persones que hi viuen agafen aigua i llum de manera «fraudulenta». «Hem denunciat la situació en diverses ocasions, però l’Ajuntament continua sense fer res».

Veïns i propietaris consideren que les millores reclamades reiteradament a Sota Monestir permetrien connectar l’àrea urbana, concretament entre el barri de Can Puig i el nucli antic, conservant, això sí, l’estructura actual de recs i hortes. «Sota Monestir és l’última àrea de Banyoles pendent de ser desenvolupada urbanísticament i, d’alguna manera, està destinada a poder connectar el centre de la ciutat amb la perifèria», apunten.