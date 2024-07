Besalú incorpora tres vigilants municipals per promoure el civisme i garantir la seguretat

L’Ajuntament de Besalú ha incorporat des d'aquest mes de juny tres vigilants municipals que patrullaran pel municipi amb l’objectiu de promoure el civisme i garantir la seguretat.

Aquests agents locals treballaran tots els dies de la setmana al municipi i segons l'ajuntament, durant el cap de setmana i ara a l’estiu es podran veure passejant pel poble, ja que és quan hi ha un major increment de turistes.

El 2016, l’Ajuntament de Besalú va redactar un pla integral de seguretat basat en les característiques de la vila i les seves dimensions. Un dels punts per millorar la seguretat i el civisme era incorporar agents cívics a la vila, perquè pel nombre d’habitants que té el municipi no poden disposar d’una Policia Municipal.

Durant un temps les dues places d'aquests vigilants estaven ocupades, però van decidir marxar i les places van tornar a quedar vacants. Dos anys després, des del 6 de juny Besalú pot tornar a comptar amb la figura d’aquests agents locals que fan patrullatge per la vila i tenen com a objectiu, segons un comunicat, estar atents a possible delictes i accions incíviques, o també poden servir d’ajuda per a persones grans o amb dificultat. L’alcalde de Besalú, Lluís Guinó assegura a la nota que ‘’aquests agents han de generar aquesta sensació de seguretat a tots els vilatans.’’

Aquests agents municipals juntament amb la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, les càmeres lectores de matrícules que han d'entrar en funcionament a les entrades del poble i els sistemes alarma equipaments municipals configuren un pla de seguretat local que es completarà amb un pla de seguretat viària, assegura el consistori.