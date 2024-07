Crema un galliner a Santa Pau i moren la majoria d'animals

Els Bombers han treballat aquest dijous al migdia en un incendi en una granja de Santa Pau, a la zona de Sants Llúcia.

Han desplaçat cinc dotacions fins allà i en arribar han trobat que hi havia un galliner en flames. Un habitacle separat de la granja. L'avís del succés era de cap a les dotze i a dos quarts de dues han aconseguit donar el foc per extingit. Malauradament de la vuitantena d'aus que hi havia, la majoria han perdut la vida, indiquen des del cos d'emergències. Hi havia pollets, gallines i galls.