Europa reconeix el Trueta pel tractament quirúrgic del càncer d'ovari

Aquest mes de juny l'European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), societat científica líder en càncer ginecològic, ha concedit a la Unitat de Ginecologia Oncològica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta l’acreditació que la certifica com a centre de cirurgia de càncer d’ovari avançat. A l’Estat espanyol només hi ha nou hospitals que hagin aconseguit aquesta certificació, i el Trueta és el quart centre de Catalunya a obtenir-la, darrere de Bellvitge (2017), la Vall d’Hebron (2021) i el Clínic (2022). Aquesta certificació és una fita molt important per al Trueta que arriba tot just cinc anys després de la instrucció del CatSalut per la qual es concentra al Trueta l’atenció a les neoplàsies malignes d’ovari de la Regió Santària de Girona, fet que posa en relleu la qualitat assolida al centre en aquests procediments.

El 2019 el Servei Català de la Salut emetia la Instrucció 01/2019 per la qual es designava el Trueta com a centre de referència per a l’atenció a les neoplàsies malignes d’ovari, un dels càncers de la dona amb pitjor pronòstic, amb una cirurgia considerada d’alta complexitat que només es porta a terme en determinats centres hospitalaris terciaris. Cinc anys després d’aquesta Instrucció, el Trueta ha rebut l’acreditació que es dona als centres que compleixen un seguit de requeriments que avalen la qualitat del servei durant els tres darrers anys, el temps que avalua l’auditoria.

Aquesta acreditació analitza el tractament quirúrgic del càncer d’ovari, ja que en aquest tipus de tumors s’ha demostrat que un dels factors de pronòstic més importants és la qualitat de la cirurgia que es practica. El tractament fonamental es basa a aconseguir una cirurgia òptima o completa, que és aquella en la qual s’extirpa tot el tumor visible macroscòpicament, combinada amb quimioteràpia i, en la majoria de casos, tractaments dirigits de manteniment i personalitzats en funció de les característiques clíniques i moleculars de cada cas. Justament el nombre de casos en què se segueix el plantejament terapèutic quirúrgic és un dels indicadors avaluats per l’ESGO. Un dels requisits de la Societat Europea per lliurar l’acreditació és operar un mínim de 24 casos de càncer d’ovari avançat a l’any, per tal de garantir l’expertesa dels professionals. En aquest sentit, el Trueta està molt per sobre d’aquest llindar mínim, ja que s’han operat 53 casos –32 dels quals en estadi avançat– el 2021: 55, el 2022 –33 casos en estadi avançat– i 54, el 2023, dels quals 35 eren casos en estadi avançat.

Reducció total del tumor en la meitat de cirurgies

L’auditoria de l’ESGO també avalua el percentatge de cirurgies completes que, com ja s’ha dit, són aquelles en les que s’ha extirpat tot el tumor macroscòpicament visible en un únic acte quirúrgic. Cal tenir present que el tumor pot afectar més òrgans abdominals, de manera que l’extirpació completa comporta un esforç de coordinació entre diferents especialitats perquè aquest tipus d’operació implica la intervenció de cirurgians de diferents especialitats quirúrgiques, principalment cirurgia hepàtica i colorectal, cirurgia toràcica, urologia, etc. L’ESGO demana que almenys en el 50% de les cirurgies s’hagi aconseguit una citoreducció completa, percentatge que al Trueta el 2023 va arribar 100 %, una dada molt destacada i que repercuteix directament en la millora del pronòstic de les pacients.

Les pacients amb càncer d’ovari són ateses per la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica (UFGO), creada el 2016 conjuntament amb l’Institut Català d’Oncologia i formada per professionals especialitzats en ginecologia oncològica, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica , infermeria de gestió de casos i psicooncologia, a més del suport del personal administratiu i els tècnics en cures auxiliars d’infermeria. A les unitats funcionals els especialistes comparteixen espai durant les visites, de manera que exploren la pacient simultàniament, fet que permet consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial.

L'equip de la unitat a davant de l'hospital Trueta. / ICS Girona

La posada en marxa de les unitats funcionals, com és el cas de l’UFGO, ha permès fer un salt qualitatiu molt important en el diagnòstic i el tractament de la patologia oncològica, posant el pacient i la seva família al centre del sistema, facilitant-los tot el procés: el diagnòstic, el tractament i un cop són donats d’alta.

La decisió terapèutica es pren al Comitè de Tumors Ginecològics, que es reuneix setmanalment per discutir els casos i abordar les millors opcions per a cada una de les pacients. És un òrgan multidisciplinari en què hi participen professionals de ginecologia, anatomia patològica, radiologia, oncologia mèdica i radioteràpica, medicina nuclear, psicooncologia i infermeria especialitzada. En el procés perioperatori també hi participa la Comissió de Recuperació Intensificada en Cirurgia, formada per professionals de fisioteràpia, nutrició, anestèsia, infermeria especialitzada en estomateràpia i psicologia.

Importància de la recerca

En el procés d’acreditació també s’avaluen altres aspectes com són, per exemple, la recerca, ja que s’exigeix que el centre participi en assajos clínics per tal de poder oferir a les pacients d’entrar-hi. L’hospital i diversos membres de l’UFGO formen part de la xarxa de centres del GEICO (Grupo Español de Investigación en Cáncer Ginecológico), i té una alta participació en assajos clínics a escala estatal. A més, diversos membres de l’UFGO també formen part del grup ONCOGir-PRO, associat a l’IDIBGI-CERCA.

Des del 2019, al Trueta s’han anat incorporant noves tècniques quirúrgiques de manera que cada vegada es poden operar casos més complexos, fet que, alhora, permet incrementar el nombre d’operacions dutes a terme.

Aquesta acreditació ha estat molt ben acollida pels professionals implicats en l’atenció de les pacients amb càncer d’ovari. En aquest sentit, la Dra. Laura Cárdenas, adjunta del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i coordinadora de la Unitat de Ginecologia Oncològica, manifesta que «donada la complexitat del tractament d’aquesta malaltia, el càncer d’ovari avançat necessita un equip de professionals molt ampli, amb expertesa i dedicació a aquesta patologia. Aquesta certificació demostra la capacitat de l’hospital Trueta per oferir una atenció integral de la màxima qualitat a totes les pacients afectades de càncer d’ovari, complint els criteris de qualitat europeus establerts».

Per la seva banda, la directora mèdica i cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Trueta, Elena Álvarez, considera que «aquest reconeixement per part de l’ESGO acredita que els professionals del Trueta tenen el coneixement, l’expertesa i la capacitat tècnica per practicar la cirurgia del càncer d’ovari en estadis avançats i de la carcinomatosi peritoneal, fet que és el resultat d’una llarga trajectòria del centre en l’abordatge quirúrgic dels càncers ginecològics».