Activitat física i natura, els remeis per millorar el benestar

Avui s’han presentat els resultats de l’estudi científic del programa «Activa’t amb la natura», dut a terme pel grup de recerca NAT (Nature-Activity-Therapy), de la Universitat Autònoma de Barcelona, per iniciativa de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció de les Persones de Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.

L’estudi NAT-Dipsalut ha tingut com a objectiu principal avaluar l’impacte de la intervenció «Activa’t amb la natura» en el benestar emocional i la salut mental, per valorar la idoneïtat de fomentar la pràctica d’activitat física guiada a la natura entre la població general i la prescripció de natura entre els i les professionals de la salut.

Tal com ha afirmat la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de Dipsalut, Maria Puig Ferrer, «els resultats obtinguts posen de manifest que aquest programa té efectes positius tant a curt com a llarg termini en diversos aspectes relacionats amb el benestar emocional, amb el vincle social i amb la connexió amb la natura. Receptar sessions de pràctica d’activitat física guiada a la natura de manera continuada funciona».

El doctor Antoni Sanz Ruiz, coordinador de l’estudi científic NAT-Dipsalut, membre del Grup d’Investigació en Estrès i Salut (GIES) i de l’Institut de Recerca de l’Esport (IRE-UAB), ha subratllat que «els efectes emocionals i cognitius observats a curt termini (és a dir, en el transcurs de la pràctica d’activitat física guiada a la natura) són destacables; fins i tot des de les primeres sessions es poden observar reduccions lleus en la fatiga i moderades en l’estrès, increments moderats en l’activació i el control emocional, i una millora intensa de l’estat d’ànim i en la percepció de la capacitat per a la pràctica d’activitat física (autoeficàcia)».

Resultats rellevants

El doctor Sanz ha remarcat que aquest últim resultat és especialment rellevant per dues raons. En primer lloc, perquè l’autoeficàcia és un dels «materials de construcció» més rellevants de l’autoestima, la qual té un paper essencial en la promoció del benestar emocional i en la prevenció dels trastorns mentals. En segon lloc, perquè l’autoeficàcia és un factor motivacional que influeix en la persistència de les persones en la realització de comportaments, de manera que pot ser clau per a l’adhesió a llarg termini a programes d’intervenció basats en aquesta pràctica i per a l’adopció d’un estil de vida saludable que contingui, entre altres aspectes, la pràctica autònoma d’activitat física a la natura.

Efectes a llarg termini

L’estudi NAT-Dipsalut també ha permès constatar que el programa «Activa’t amb la natura» produeix efectes positius a llarg termini. Segons el coordinador de l’estudi, «això indica que es produeix un efecte acumulatiu sobre el benestar emocional que va més enllà de les millores experimentades durant cadascuna de les vint sessions de pràctica distribuïes al llarg de sis mesos, de manera que el conjunt del programa acaba repercutint de manera positiva i generalitzada en la vida quotidiana de les persones.»

Així doncs, en comparació amb l’evolució «espontània» observada en el grup de persones no participants en el programa (grup de control), les persones participants en el programa (grup d’intervenció) van experimentar una millor evolució en la percepció de la qualitat de vida, del creixement personal, del sentit de coherència i de l’autoestima, així com una reducció en els nivells d’estrès, de depressió i soledat.

Una de les caminades del programa a Palamós. / Eddy Kelele

La cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció de les Persones de Dipsalut, Maria Estrada Ocón, ha remarcat que «els resultats obtinguts en el programa “Activa’t amb la natura” no només posen en relleu la importància de realitzar activitat física en espais verds de proximitat, sinó també la rellevància de dur-la a terme en grup i amb l’acompanyament de professionals que en facin el guiatge i la dinamització.»

Els resultats, segons Estrada, indiquen que és crucial mantenir programes que ajudin a incentivar la pràctica autònoma d’activitat física a la natura de manera continuada, ja que l’estudi mostra una tendència que disminueixin els efectes positius després de sis mesos de la participació en el programa.

D’aquesta manera, es pot garantir que es converteixi en una conducta saludable i adaptable a la vida quotidiana dels ciutadans que contribueixi al seu benestar físic i emocional a llarg termini, susceptible de ser incorporada de manera sistemàtica en accions de prescripció social.

Durant la seva intervenció, la presidenta de Dipsalut, Maria Puig, ha explicat que «l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, amb aquesta proposta pionera, no només aspira a millorar la salut i el benestar de les persones, sinó també a valorar la natura com un actiu de salut, implicant la comunitat en la conservació dels espais naturals de proximitat i en la creació de territoris sans i sostenibles».