Banyoles es compromet a revertir la degradació de Sota Monestir

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, es va comprometre ahir a actuar decididament per revertir la degradació del Sota Monestir després de la reunió que va mantenir amb els veïns afectats que es van mostrar molt indignats després d’anys de reclamació de millores pels dos barris i d’un pla d’actuació específic pel Sota Monestir. En concret, Noguer va informar de la creació d’un cens dels horts i barraques existents que permetrà actuar contra els propietaris que tinguin barraques fetes amb material de rebuig així com les tanques amb plàstic que impedeixen veure les hortes. Tanmateix, es treballa amb un document, fet en diferents idiomes, per informar als nous usuaris dels horts sobre el sistema i ús de les cadiretes pel reg dels horts. També es va informar als veïns que s’incrementarà la presència policial per detectar possibles venedors de droga que aprofiten la proximitat d’un institut per distribuir-la.

Pel que fa a l’edifici de la cooperativa, l’ajuntament va informar que aquest és propietat de la Sareb i que davant de la problemàtica d’ocupes a l’interior de l’edifici, el consistori ha requerit i sancionat a la propietat per tal que ho solucioni. Noguer va recordar que el POUM recull aquest espai com a equipament públic exclusivament.

La connexió viaria entre Can Puig i en centre de Banyoles és la tercera pota de les reivindicacions veïnals per la necessitat de tenir nous vials a la zona i definir una urbanització tova que preservi l valor paisatgístic i patrimonial del Sotamonestir.