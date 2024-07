Detenen un gironí relacionat amb la banda de narcovelers més grans del món

Una operació internacional policial ha permès desmantellar la banda de narcovelers més gran del món i que té ramificacions a la província de Girona. Aquesta operava entre Sud-amèrica i Europa. A les comarques de Girona hi ha un detingut que el relacionen amb aquest grup criminal, se'l va arrestar a Blanes.

La Policia Nacional, la noruega i les autoritats nord-americanes i britàniques han detingut 50 persones i han intervingut 1.500 quilos de cocaïna, vuit embarcacions,6 vehicles i més de 85 telefòns. Durant l'operació policial han portat a terme 47 entrades i registres a sis províncies espanyoles, una d'elles a la gironina a banda de set països més; Noruega, Bulgària, Regne Unit,, Panamà, Trinitat i Tobago, Portugal i Colòmbia-.

Durant l'acció conjunta, a Espanya s'han practicat 28 registres a les províncies de Blanes, Màlaga, València, Almeria, Alacant i Múrcia i han resultat detingudes un total de 26 persones presumptament integrants de l'organització criminal.

Entre els detinguts hi ha 16 noruecs, destacant un reconvertit atracador de bancs i furgons blindats que ja havia complert 15 anys de presó per fets violents d'aquesta tipologia i que, des de fa un any, havia passat a integrar les files del grup criminal per la seva experiència delictiva i el respecte del que gaudia davant de les màfies de l'Est d'Europa.

A la resta de països que han participat en l'acció conjunta dirigida per la Policia Nacional espanyola, han detingut un total de 24 integrants de l'estructura criminal.

Com a curiositat del cas hi ha que l'organització criminal s'encomanava a un santer per rebre la “benedicció” i l'èxit en les operacions de transport de cocaïna entre Amèrica del Sud i Espanya.

Un mariner de Blanes

En el cas de les comarques gironines, la Policia Nacional va detenir a Blanes un ciutadà tunisià de poc més de 40 anys que està relacionat amb la banda. Es tracta d'un mariner que treballava en una empresa del port de Blanes. Aquest home va acabar arrestat l'endemà de la revetlla de Sant Joan a la nit. La Policia Nacional hi havia muntat un dispositiu discret i el va estar esperant fins que es va dirigir a un pesquer per sortir a feinejar pels volts de les deu de la nit. El van abordar i detenir, sense que oposés resistència, asseguren fonts policials.

Aquest home segons van poder acreditar els agents de la policia judicial de la Policia Nacional de Girona donant suport a la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de Madrid estava en contacte amb alguns de les investigats que tenien més poder a la banda. Els investigadors després de fer diverses gestions van poder constatar que era un home que la banada hauria reclutat per portar alguna de les embarcacions que havien de fer la ruta carregats de cocaïna -tot i que no han pogut provar si ho va arribar a fer- i va acabar detingut a Blanes on treballa. Es tracta d'un home que pertanyia a l'escala més baixa de l'organització i que el jutge finalment va deixar lliure amb càrrecs.

Un policia mostrant droga i un pistola durant l'operació policial / Policia Nacional

L'inici: juny del 2020

La investigació policial espanyola es va iniciar el juny del 2020 conjuntament amb les autoritats del Regne Unit, en detectar una organització britànica assentada a Espanya, que comptava amb canals de comerç internacional de tràfic de cocaïna des de Sud-amèrica a Europa a través d'Espanya.

Les indagacions dels investigadors van permetre identificar els integrants de l'estructura criminal i descobrir que l'organització disposava d'un conglomerat d'embarcacions a la seva disposició, que registraven a nom de terceres persones per mirar d'amagar els il·lícits.

Els agents van poder esbrinar que l'organització operava a les illes de Tenerife, Gran Canària, El Hierro i Lanzarote, establint enllaços marítims fins a Sud-amèrica amb què creaven “narcorrutes”. Alhora, des del sud d'Espanya, els responsables de l'organització coordinaven i dirigien els transports de cada embarcació i, als seus entorns de seguretat, mantenien les reunions amb els enllaços dels països d'origen des d'on se subministrava la substància estupefaent.

Càrtels colombians, mexicans i balcànics

El líder de l'organització, conegut com el professor, reclutava els tripulants dels velers i a partir d'aquell moment, un altre responsable de l'organització, s'encarregava de mantenir-los. El líder, que es presumeix que operava al narcotràfic més de 20 anys, comptava amb la confiança plena dels càrtels colombians i mexicans, amb els quals coordinava la producció de l'estupefaent i el seu trasllat per Sud-amèrica fins a poder embarcar-lo cap a Espanya.

La investigació va permetre detectar que els diners generats pels carregaments d'estupefaents eren reinvertits en noves operacions i blanquejats a través d'un teixit empresàries que operava a diversos països.

A la Costa del Sol, l'organització criminal, composta per actius membres pertanyents al Balkan Cártel, portaven un elevat nivell de vida i operava amb negocis empresarials que permetien donar sortida als beneficis que obtenien de la seva activitat il·lícita.

Durant la investigació els agents van identificar un total de 10 embarcacions que l'organització tenia habilitades per a les “narcorrutes” i que tenien diferents bases d'operacions al nostre país i Amèrica del Sud.

Els investigadors a Espanya va poder detectar que utilitzaven València, Alacant, Almeria, Màlaga i Canàries com a punt logístic abans de salpar Sud-amèrica, mentre que a Sud-amèrica utilitzaven Brasil, Colòmbia, Guaiana, Trinitat i Tobago, Santa Llúcia, Barbados o Panamà, per mantenir els velers preparats en espera de rebre les ordres de “El Professor” i el seu lloctinent per sortir a carregar l'estupefaent.

Les comunicacions de l'organització per a aquestes operacions es feien amb sistemes xifrats de seguretat que els brindaven l'oportunitat de mantenir-se fora de perill d'observacions policials, disposant a les cotes més altes de l'entramat, de fins a 15 terminals telefònics cadascun.

Velers preparats

Un cop coneguda l'estructura criminal, els agents van detectar la preparació de dos velers que rebrien més de 1.000 quilos de cocaïna cadascun, per la qual cosa es va establir una acció preventiva per evitar que es portés a terme la càrrega en aigües internacionals i van sol·licitar ajuda judicial en nombrosos països -Noruega, Bulgària, Portugal, Regne Unit, Panamà, Saint Lucia, Trinitat i Tobago- juntament amb actuacions a França, Polònia o Espanya.

L'operació internacional s'ha dut a terme, sota el lideratge de la Policia Nacional d'Espanya, conjuntament amb la National Criminal Investigation Services (NCIS) de Noruega, l'agència nord-americana Drug Enforcement Administration (DEA), la National Crime Agency (NCA) ) britànica i el Maritime Analysis and Operations Center (MAOC) amb el suport d'EUROPOL i han col·laborat agents policials de França, Polònia, Portugal, Bulgària, Panamà i Santa Llúcia.

La investigació ha estat impulsada pel Jutjat d'Instrucció 4 d'Arrecife i al Ministeri Fiscal adscrit a aquests tribunals, des d'on s'ha dirigit judicialment la instrucció.