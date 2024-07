Enxampen a Olot dos homes beguts i drogats en un control i els troben 150 quilos de cable de coure robat

La Policia Municipal d’Olot i els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes en un control de trànsit que anaven drogats, beguts i duien el maleter ple de cable de coure robat.

Els arrestats tenen 43 anys i compten amb antecedents policials, vuit, i es preveu que passin a disposició judicial a les pròximes hores. Es dona el cas que ambdós ja havien detingut a principis de mes quan sostreien cablejat telefònic

Els fets han succeït a les cinc de la matinada quan ambdós cossos policials realitzaven un control a la Plaça Clarà i han fet aturar un vehicle ocupat pe rdues persones. Els agents els han practicat les proves d'alcoholèmia i drogues i han donat positiu en ambdues. Un dels positius ha estat penal en alcohol, una taxa de 0,67 mg/l quan el màxim és de 0,25 mg/l-.

A banda, els agents han escorcollat el vehicle i han localitzat cable de coure amagat al maleter. Per aquest motiu han procedit a la detenció dels ocupants del vehicle com a presumptes autors d'un delicte de furt. El resultat del pesatge del material sostret ha estat de 160 quilos i s’han intervingut nombroses eines per efectuar la sostracció.

Les eines intervingudes en el vehicle aturat a Olot / ajuntament d'Olot

Els Mossos d’Esquadra s’encarreguen de les diligències del cas per determinar la propietat del cable de coure i el lloc on s’ha pogut extreure, així com l’abast dels fets, indica el consistori.

Aquest control s'emmarca dins del dispositiu de treball conjunt que porta a terme Policia Municipal i Mossos d’Esquadra a la ciutat.

Segon cop en un mes

Es dona el cas que ambdós homes ja van ser detinguts per la Policia Municipal d'Olot no fa ni un mes, el dia 3 de juliol, quan estaven robant cablejat telefònic. Un veí va alertar-los que hi havia els dos lladres tallant cablle i van anar fins a la carretera Santa Pau, on es van trobar els dos sospitosos amagats en una zona de camps propera. Durant l'escorcoll, els van requisar material robat i eines.