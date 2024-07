Les falsificacions i la connexió portuguesa

«Us heu adonat de com arriben de seguida a Espanya les samarretes de futbol?». Una pregunta llançada a l’aire en un d’aquests grups de Whatsapp on els usuaris es reuneixen virtualment per comprar rèpliques de roba de marca que arriben des de la Xina. O que arribaven. Perquè els temps han canviat.

La roba de futbol i bàsquet està de moda. Ja ni tan sols cal tenir afició a aquests esports. La culpa és d’una tendència de moda anomenada «blok core» i que consisteix a vestir samarretes de futbol i bàsquet diàriament. Però es dóna la circumstància que les peces originals tenen un cost molt elevat. Una samarreta de futbol a la botiga oficial del Reial Madrid o el Barça no baixen dels 100 euros, i solen superar els 150 si s’adquireixen amb dorsals o escuts oficials de LaLiga. Preus prohibitius per a la majoria de les butxaques.

És aquí on entren en joc els falsificadors. Rèpliques gairebé exactes que sovint no passen dels 20 euros. Tractes que es fan de forma soterrada per internet, amb distribuïdors i factories ubicades principalment a la Xina. També a Turquia o Tailàndia, que són els altres dos països que van al darrere en el rànquing de falsificacions. Però la Xina és la productora mundial més gran de roba falsa de marca. I tan gran és el volum de venda a Espanya, que els falsificadors han decidit muntar sucursals el més a prop possible.

Les tres vies

Aquí entra en joc Portugal. Els nostres veïns ibèrics han esdevingut una plataforma ideal per delictes que es cometen en el nostre territori. No només per les rèpliques de roba: ja vam veure en que és el lloc on es fabriquen les narcollanxes, prohibides al nostre país. Però el que ens ocupa ara són les falsificacions. I en aquest àmbit, els lusitans també tenen una gran responsabilitat de la mercaderia il·legal que entra a Espanya.

«Hi ha tres formes en què Portugal entra en el joc de les falsificacions», expliquen a aquest diari fonts policials especialitzades en aquest àmbit: «La primera és la fabricació total, la segona és la fabricació parcial i la tercera és la recepció des de l’Àsia . Són tres casos diferents, però en tots ells hi ha xarxes criminals que s’estan aprofitant de la laxitud de les autoritats portugueses en aquest sentit».

La primera a què es refereix és la denominada ‘fabricació total’. És a dir, la creació des de zero de la rèplica d’una peça original. Cosa que es dóna en els nostres dies, però que no és nova. El 7 de juny passat, la Policia Nacional anunciava que, en una operació conjunta amb la Guàrdia Nacional Republicana de Portugal i Europol, havien desarticulat una organització criminal internacional dedicada a la fabricació, importació, distribució i venda de producte tèxtil falsificat.

«Contrafaçao»

La intervenció va concloure amb set detinguts a Espanya, deu investigats a Portugal, sis entrades i registres a Espanya i 17 al país lusità. La policia va intervenir més de 20 tones de productes (34.436 articles), 507.000 euros en efectiu ocults a diversos caus, una pistola, maquinària per a creació de les falsificacions, dispositius electrònics i dotze vehicles. En aquest cas, totes les peces eren fabricades a Portugal i ofertes per xarxes socials a comptes de tot Europa, sent Espanya el país que més articles adquiria.

No és un cas aïllat. És la denominada «contrafaçao», la paraula portuguesa per referir-se a la falsificació. Les peces de roba es fabriquen en tallers clandestins del nord de Portugal, especialment a l’entorn de la ciutat de Porto. Aquesta ciutat congrega el 85% de la indústria tèxtil del país, amb uns 6.000 tallers que donen feina a més de 75.000 persones. «La majoria són indústries legals. Però n’hi ha moltes. És molt difícil detectar on s’estan fabricant rèpliques», explica aquesta font policial.

Aquests tallers es troben propers a les fronteres de Pontevedra i Salamanca. Són els dos enclavaments on es rep la roba copiada que arriba al nostre país. Les destinacions finals, però, són «mantes» de les grans ciutats espanyoles, «especialment Madrid, Barcelona i les ciutats costaneres», conclou aquest agent.

Sense acabar

La segona via és la denominada «fabricació parcial». Això ho confirmen des de l’Associació per a la Defensa de la Marca (Andema), la principal associació espanyola d¡empreses per la defensa dels seus drets de marca. El seu president, Gerard Guiu, explica un dels estratagemes coneguts per esquivar l’acció de la llei.

«Estan proliferant les fàbriques portugueses que acaben el producte. És habitual que arribin peces sense acabar. Les envien des de la Xina, Turquia o el país on les fabriquin. Però els falta la rematada, el logotip de Nike o d’Adidas, per posar-te un exemple. Arriba el producte copiat a Portugal, però sense aquest detall. Així, la policia no hi pot fer res, perquè encara no és una rèplica de la marca. Envien el producte inacabat per burlar la llei», explica.

Guiu subratlla que «a Espanya cal més conscienciació per part del consumidor en matèria de falsificacions. Som el segon país d’Europa que en compra més, només per darrere de Bulgària», segons un estudi de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIP). La mitjana europea és del 13% de la població reconeixent que ha comprat falsificacions de manera conscient; el percentatge espanyol és del 20%.

Taxes

L’última via la confirma un dels venedors xinesos en persona: «We ship to Portugal because taxes», [enviem a Portugal pels impostos] resumeix en anglès. Perquè hem fet el seguiment d’un dels paquets amb rèpliques que (en aquest cas sí) que es fabriquen íntegrament a la Xina. Concretament a la ciutat de Shenzen. Quan el venedor envia el producte, aporta una dada que s’anomena tracking, que és un número amb què el comprador pot traçar el trajecte del seu paquet en pàgines web. I, com podem veure en l’enviament esmentat, l’origen també hi figura com a «Portugal».

El venedor jura que en aquest cas no és perquè el producte estigui fabricat en un taller lusità, sinó que quan s’envia a Portugal, les polítiques de recepció del país veí són molt més laxes. A Espanya, rebre un paquet de determinat pes o dimensions des de la Xina suposa que el destinatari ha d’abonar una quantitat a l’oficina de Correus en concepte de duanes. En canvi, a Portugal no passa. Un cop es rep el paquet (opac) en aquest país, una empresa de missatgeria s’encarrega de portar-lo fins a Espanya, burlant així la política duanera espanyola. n