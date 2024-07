La incidència informàtica deixa una trentena de gironins sense radioteràpia

La incidència informàtica generalitzada d'aquest matí ha afectat diversos àmbits del sector sanitari i, en el cas de les comarques gironines, la problemàtica ha recaigut en l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Concretament, l’avaria ha afectat els acceleradors de radioteràpia des de primera hora del matí fins cap a les 12 del migdia. Fonts de l’ICO matisen que aquests aparells han d’estar connectats a la xarxa informàtica i per això no han funcionat. Tot i que alguns pacients els han reprogramat per avui mateix, n’hi ha hagut una trentena que no han pogut fer el tractament i els han hagut de donar cita per dilluns. Es tracta de pacients per a qui la teràpia és menys crítica. Des de l’ICO concreten que aquest ajornament no suposa cap afectació clínica per al pacient, però haurà d’acabar el tractament més tard.

Tot i així, lamenten que no hi havia hagut una incidència informàtica d'aquesta magnitud, excepte per les ocasionades per ciberatacs. Acaba repercutint en pèrdues econòmiques i "fa perdre el temps" a professionals i pacients.

La incidència també ha afectat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els centres de Sant Joan de Déu a Esplugues i Sant a Sant Boi de Llobregat, l'hospital de Granollers, el Banc de Sang i Teixits (BST), l’Institut Guttman, i l’Hospital de Granollers.

Des del Departament de Salut s'ha indicat que el 061 ha pogut atendre totes les urgències que ha rebut. Des de primera hora del matí, Salut ha demanat a la ciutadania que reservés aquest canal i el 112 per a urgències i emergències sanitàries per no col·lapsar les línies mentre es resolia el problema.

