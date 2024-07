Les màximes fan el rècord de l’estiu amb més de 36 graus a Girona i Darnius

Ha tardat a arribar, però ho ha fet de forma molt notòria. La calor ha tocat avui sostre amb temperatures que han arribat a superar els 36 graus en alguns municipis de les comarques gironines.

El mercuri s'ha enfilat fins a xifres que encara no s’havien vist aquest estiu. Els punts de les comarques gironines on més s'ha notat la intensitat de la calor han sigut Darnius i Cabanes (36,7 graus) i Girona (36,4 graus). Les altes temperatures han afectat tot el territori gironí en general, exceptuant alguns dels punts més propers a la muntanya, com a cotes elevades de les comarques del Ripollès i la Cerdanya. De fet, a la tarda aquesta tarda hi ha hagut una forta tempesta elèctrica al nord del Ripollès, l’Alta Garrotxa i el nord de l’Alt Empordà.

Aquest és el rànquing de municipis amb les temperatures més elevades:

Darnius: 36,7

36,7 Cabanes: 36,7

36,7 Girona: 36,4

36,4 Santa Coloma de Farners: 35,7

35,7 Anglès: 35,6

35,6 Espolla: 35,4

35,4 Navata: 35,4

35,4 Roses: 35,4

35,4 Fornells de la Selva: 35,4

35,4 Banyoles: 35,3

Davant aquesta situació de calor intensa, el Meteocat va emetre un avís per calor extrema. Aquesta pujada dels termòmetres a Catalunya s’explica per l’arribada d’una massa d’aire molt càlida i seca sobre la Península Ibèrica que coincideix, alhora, amb el desplaçament d’un anticicló des d’Algèria. Segons adverteixen els meteoròlegs, aquesta combinació de factors provocarà un marcat augment de les temperatures.

La situació de temperatures extremes encara seguirà. Aquest cap de setmana Catalunya viurà una intensa calor, especialment demà, quan la temperatura màxima tocarà sostre. S’espera que arribi fins als 40 graus a Ponent i s’acosti molt a aquesta xifra a l’Empordà. A la resta de l’interior, les temperatures oscil·laran entre els 32 i els 36 graus, mentre que a la costa seran més moderades però amb una xafogor destacada.

Diumenge les temperatures baixaran notablement, sobretot als Pirineus, amb ruixats al matí en diverses zones, incloent Girona i Barcelona. El sol dominarà la resta del territori i el polsim en suspensió gairebé desapareixerà. Per altra banda, al nord de la Costa Brava es podran veure onades de fins a 2,5 metres.

Perill alt d’incendi

Com a conseqüència de les altes temperatures, el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya han activat el nivell 2 del Pla Alfa a l’Alt i el Baix Empordà i el Gironès per demà. Això vol dir que hi ha un perill alt d’incendi. Amb aquest nivell, estan regulades o suspeses la major part d’activitats amb risc d’incendi, com ara pirotècnia diversa, castells de focs, barbacoes i les tasques agrícoles.

La resta de comarques gironines tenen el nivell 1, excepte el Ripollès i la Garrotxa, on no hi ha perill. Per altra banda, s’ha activat el 3 a més de 130 municipis de 13 comarques de Catalunya. Aquest nivell indica una situació extremadament perillosa per la possibilitat d’incendis forestals, amb condicions que poden facilitar la propagació del foc. Es recomana a la ciutadania que extremi les precaucions i eviti activitats que puguin provocar incendis.

Davant d’aquest tipus de situació, Protecció Civil recorda els principals consells per protegir-se de les altes temperatures com ara evitar sortir a l’exterior durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència tot i no tenir set i protegir-se de la radiació solar.

Aquests consells estan especialment adreçats als col·lectius més vulnerables per tal d’evitar cops de calor.