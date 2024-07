Rècord històric de falsificacions a Girona: 104.000 productes requisats

Les falsificacions s’han convertit en un problema a les comarques gironines i des de fa anys s’hi porten a terme operacions policials per treure del mercat aquestes rèpliques de marques conegudes i de prestigi. Una mostra del gran nombre de productes copiats que es posen a la venda és el rècord d’objectes falsificats que els cossos policials van intervenir a la província durant el 2023.

Es tracta de 104.537 falsificacions, el nombre més elevat de productes requisats en els últims 11 anys, que és quan hi ha les primeres dades públiques del Ministeri de l’Interior. Es tracta d’un rècord històric però a més, el 2023 va tancar amb gairebé un 84% més de productes intervinguts que el 2022 (56.833). Les dades públiques mostren com l’any passat també es van conèixer més casos de delictes contra la propietat industrial, amb 48 (un 37% més). D’aquests 44 van acabar aclarits i es van saldar amb 55 detinguts o investigats, un més que l’any anterior.

Pel que fa al lloc on la policia va requisar més objectes, cal destacar per davant de tots, els establiments. Sovint són basars situats a la frontera (la Jonquera, els Límits) o a la Costa Brava. En total s’hi van decomissar 83.618 falsificacions. Això representa un 81,5% més que el 2022. De la venda ambulant il·legal com pot ser el top manta, la policia va requisar 1.939 objectes que eren còpies. També s’ha de dir que el 2023, es van requisar 8.506 productes replicats en domicilis.

Quant a la tipologia de les falsificacions és important destacar que els productes tèxtils són els més requisats i, per tant, falsificats. Més del 80% del total de falsificacions intervingudes van ser d’aquest tipus (98.923). Aquí hi ha des de samarretes de clubs esportius, polos, entre altres. El comís d’aquests objectes van créixer un 295,95% en només un any.

El segon grup de productes més decomissat és el de la marroquineria i els complements amb un total de 3.445. Es tracta de moneders, bosses de mà, motxilles, tot de marques conegudes.

149 milions d’euros

A tot Espanya, els cossos policial van requisar més de 3,6 milions de falsificacions durant l’any passat. Unes còpies valorades en 149 milions d’euros, la majoria del sector tèxtil (62%). La comunitat autònoma que encapçala les intervencions és la de Catalunya seguida de Madrid, València, les Illes Balears i Múrcia. A banda, els cossos policials van detenir o van deixar com a investigats fins a 1.238 persones pe delictes contra els drets de la propietat industrial en 1.310 operacions.

Cop contra el top manta a Roses

Precisament una mostra que la lluita contra les falsificacions no s’atura és l’operació policial que es va fer aquest dimecres a Roses. Tenia com a objectiu requisar les falsificacions que s’exhibeixen al passeig marítim durant el top manta. Una activitat il·legal present al municipi durant l’estiu i on s’hi destinen esforços policials any rere any. Aquest va acabar amb més de 2.500 falsificacions intervingudes per valor de més de 288.000 euros. Es tracta d'un dels decomissos més grans que s'han fet al municipi des que es va assentar aquesta pràctica a la població, segons el consistori.

L’actuació es va portar a terme durant la matinada del dimecres 17 de juliol i van participar-hi la Policia Local de Roses, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. El dispositiu es va iniciar a primera hora del matí amb el desplegament de diferents patrulles policials en els punts de sortida i accés a la població, amb l’objectiu d’interceptar els vehicles que transportaven els articles destinats a la venda il·legal i procedir al seu decomís.

Un cop detectats els vehicles, els agents van procedir al decomís del material: la majoria eren falsificacions d'articles de roba i complements -samarretes, bosses de mà, carteres, sabatilles esportives, cinturons, gorres i dessuadores-, i a l’aixecament de les actes corresponents per l'activitat il·legal.

Dos detinguts

Per la seva banda, la Policia Nacional va detenir dues persones en situació irregular per infracció de la llei d'estrangeria, mentre que la Policia Local també va retirar un vehicle que tenia ordre de precinte.

Aquesta actuació ha estat fruit de les investigacions conjuntes dutes a terme prèviament entre els cossos policials, els quals han col·laborat també en la planificació, desenvolupament i execució de l’operatiu. Pel que fa al material decomissat, restarà dipositat fins a la finalització dels procediments administratius preceptius i dels terminis legalment establerts, moment en què es procedirà a la seva destrucció definitiva.

Aquest és el segon dispositiu de grans dimensions que es fa a Roses de l'estiu, a finals de juny el van fer la Policia Local amb la Guàrdia Civil. En aquest cas van intervenir un miler de falsificacions.

La regidora de Seguretat Ciutadana de Roses Olga Simarro destaca la bona coordinació entre els cossos policials i assegura que es faran més operatius durant aquest estiu.