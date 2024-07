Els Mossos aixequen 10 actes d'infracció en habitatges d'ús turístic en una setmana a les comarques de Girona

Els Mossos d'Esquadrahan engegat una campanya d'inspeccions a establiments d'habitatges d'ús turístic a tot Catalunya. En el cas de la Regió Policial de Girona, han aixecat 10 actes d'infracció en habitatges d'ús turístic en una setmana després de realitzar la inspecció de 14 habitatges d'aquest tipus. Els agents encarregats de fer aquestes tasques són els que pertanyen a la Unitat Regional de Policia Administrativa.

A tot Catalunya, entre l'1 i el 7 de juliol han realitzat un total de 158 inspeccions en aquest tipus d’habitatges i ha aixecat un total de 92 actes d’infracció.

Es tracta d’un dispositiu integral que pretén combatre les activitats il·legals relacionades amb aquests tipus d’establiments així com l’incompliment pel que fa a l’obligació i registre i comunicació de les persones que s’allotgen.

Aquestes inspeccions està previst que es reforcin durant les setmanes vinents en el marc del Pla de Seguretat Integral de l’estiu. En aquesta campanya d’inspeccions, a més del Departament d’Empresa i Treball, també hi ha participat l’Ajuntament de Barcelona.

Manca de llicència

Pel que fa a la tipologia de les infraccions, la gran majoria s’emmarquen en la manca de llicència d’activitat d’habitatge d’ús turístic que és la que pertoca per dur a terme aquesta, l’omissió de les comunicacions a la policia o incompliments emmarcats en la llei de Turisme com no disposar del rètol informatiu de telèfon de 24 hores d’atenció als clients dels establiments o no tenir la placa identificativa a l’exterior de l’allotjament.

En el cas de Barcelona, les inspeccions s’han dut a terme de la mà de l’Ajuntament de Barcelona i han estat dirigides majoritàriament a establiments denunciats pels propietaris de pisos o que havien rebut reiterades queixes de veïns.

Contra les màfies i l’incompliment normatiu

Aquest dispositiu a establiments d’habitatges d’ús turístics té l’objectiu de combatre la creixent picaresca com a nova font de negoci, i que propicia l’activitat il·legal, com també el vessant delinqüencial de màfies que es dediquen a llogar pisos de llarga durada i els relloguen com a habitatges d’ús turístic falsificant documentació. A més es dona les circumstàncies que en molts casos aquestes organitzacions executen obres sense cap mena d’autorització per part del propietari dels pisos, sense deixar de banda, la conflictivitat social i veïnal que generen a les comunitats de veïns, indica la policia.

A més, aquest operatiu també pretén combatre l’incompliment normatiu i reforçar el coneixement de la llei sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge a Catalunya. De fet, s’ha constatat que el sector –que està creixent de forma exponencial- té un alt nivell d’incompliment pel que fa a un compliment normatiu que afecta de ple a la Seguretat Ciutadana, principalment per no fer les comunicacions de les persones allotjades al cos de Mossos d’Esquadra.

En aquest dispositiu s’identifiquen les persones allotjades a l’habitatge d’ús turístic i és quan s’extreu informació de les circumstàncies de la seva estada, tals com la quantitat de dies que s’allotgen, com han fet la reserva, persones de contacte, preu, així com qualsevol altra dada que sigui d’interès per a l’obertura d’un expedient sancionador.