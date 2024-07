«Ha de ser una decisió teva i sense pressions externes»

El va descobrir a través de la seva professora de matemàtiques de l’escola Pia d’Olot quan cursava 4t d’ESO. A Guillem Bassets li agradaven molt la física i les matemàtiques i tenia ganes d’aprofundir-hi i adquirir més coneixements. «Em vaig plantejar participar al programa Joves i Ciència de la Fundació La Pedrera; però vaig veure que potser em requeriria massa dedicació i no m’ho podria combinar amb els estudis; així que em vaig acabar decantant pel Batxillerat Internacional».

Dit i fet, es va presentar a les proves de l’Institut Jaume Vicens Vives i va obtenir la plaça, ja fa dos anys. Va ser una etapa de molts canvis, no només a nivell acadèmic, sinó també de manera de viure. D’entrada, va marxar per primera vegada de casa per anar a Girona. Al principi es va plantejar anar a l’alberg de la xarxa Xanascat, on conviuen altres joves d’arreu de les comarques gironines, però al final va anar al pis de l’amiga d’una família. «Vaig aprendre a espavilar-me i a ser més autònom, també vaig canviar alguns hàbits que veia que no m’anaven bé», matisa.

Però sens dubte, el gran canvi va ser acadèmic, ja que va notar que el nivell va augmentar considerablement. «Els continguts eren més complicats i sobretot va créixer el volum de feina; bàsicament aprens a organitzar-te millor i a fer un esforç per entendre bé els conceptes en comptes de memoritzar-los», explica. A part dels continguts més acadèmics hi ha pràctiques i investigacions d’algunes assignatures com, en el seu cas, física i matemàtiques, unes tasques que no es fan en el batxillerat ordinari.

Admet que li va costar més primer que segon, ja que es va haver d’adaptar. Malgrat tot, està molt satisfet d’haver escollit aquesta opció i té «molt clar» que ho tornaria a fer. «És cert que hi va haver alguns moments de més debilitat, però el més important és que la decisió l’hagis pres tu, sense rebre pressions externes de familiars o altres persones; això és el que realment et motiva en el dia a dia; sé de gent que ho va deixar perquè estudiaven el Batxillerat Internacional condicionats», exposa.

Constància, ganes d’aprendre i curiositat per molts àmbits; aquests són alguns dels requisits

També destaca que és important tenir humilitat. «S’ha de començar amb la idea que no serà fàcil i que no seràs el millor en tot, inclús és probable que suspenguis algun examen o alguna assignatura però si realment has pres aquesta decisió perquè et vols treure el batxillerat, ho aconseguiràs», recomana. A més, afegeix que en general el grup fa pinya, ja que tothom està en la mateixa situació.

Constància, ganes d'aprendre i curiositat per tants àmbits com sigui possible. Aquests són alguns dels requisits que cal tenir, segons apunta Bassets. En el seu cas va fer la selectivitat, tal com es recomana, i el curs vinent estudiarà Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.

