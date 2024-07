La passió pel motor mou quatre gironins al Marroc

Un recorregut de 2.400 quilòmetres per diferents punts del Marroc amb un cotxe de més de 15 anys d’antiguitat i transportant 40 quilograms de material solidari per a repartir en les diferents poblacions que es visitin. En això consisteix l’Uniraid, que ha obert les seves inscripcions per l’edició de febrer de 2025. D’entre els participants es troben dos equips gironins formats, d’una banda, per Axel Ollieu i Pau Parella, i, de l’altra, per Neus Gonzalez i Pau Garcia, que des del moment en què es van assabentar de l’existència d’aquest ral·li, no van dubtar a apuntar-s’hi. Ambdós equips comparteixen una passió innegable per tot el relacionat amb el món automobilístic, i, en el cas d’Ollieu i Parella, aquesta oportunitat els ha servit per complir un dels seus somnis: modificar conjuntament un cotxe, en aquest cas de la marca BMW, i documentar tot el procés, que es pot veure al seu compte d’Instagram: @_apgteam_.

En la mateixa línia, Gonzalez i Garcia també han fet un recull de les adaptacions que han fet al seu turisme, un Oppel Kadett, a través del compte @duoxperience.uniraid. D’entre aquestes, Garcia destaca que «hem canviat els seients, afegint arnesos; hem canviat el tub d’escapament, i els filtres de l’aire i l’oli. També haurem de canviar els pneumàtics per un model que es pugui protegir millor de la sorra». Per la seva banda, Parella declara que fins ara només han fet tasques de manteniment al seu turisme, però que dins els seus plans entra adquirir elements com un cobreix càrter «per a protegir els baixos del cotxe del terreny».

Tot plegat, elements que requereixen una elevada inversió econòmica o ajudes externes. Una manera d’obtenir-les és a través d’espònsors. Ollieu explica que fins ara ho han tingut complicat per aconseguir-ne: «He intentat contactar amb moltes empreses, però els costa molt si no tens un retorn publicitari o de visites». Així, ell i Parella es van decantar per crear, amb l’ajuda del dissenyador Raül Garcia, i vendre el seu propi marxandatge.

Per contra, Neus Gonzalez declara que han aconseguit espònsors, com l’Ajuntament de Bordils i la farmàcia i ortopèdia Busquets. Alhora, aquesta última també els està donant part del material humanitari (en aquest cas, farmacioles, entre altres elements), que transportaran fins a diferents poblacions dins la ruta de l’Uniraid.

Neus Gonzalez i Pau Garcia amb el seu Opel Kaddet. / @duoxperience.unraid

«D’aquí a poc començarem a exposar el cotxe en esdevenimens, i també posarem un punt per a donar roba», afegeix Gonzalez. La gironina explica que han fet córrer la veu entre familiars i amics, cosa que també ha fet l’equip format per Axel Ollieu i Pau Parella. A més a més, la Universitat Autnòma de Barcelona, centre on estudia Ollieu i un dels seus espònsors oficials, s’ha convertit en un punt de recollida de donacions.

«Aquest és el nostre lloc»

Més enllà dels aspectes tècnics, ambdós equips també s’estan preparant per desafiaments com guiar-se durant el recorregut només amb un roadbook i una brúixola, sense l’ajuda de cap dispositiu electrònic. «Practicarem amb rutes que tenim al costat de casa. Serà tot un repte», explica Pau Garcia. Amb tot, els quatre gironins coincideixen a expressar que estan molt motivats per a viure aquesta experiència. Ollieu, per exemple, declara que «realment no tenim gaire idea encara d’on ens estem ficant, però veient les imatges d’edicions anteriors, creiem que aquest és el nostre lloc i una bona forma de començar en el món del motor». A més a més, afegeix que el component benèfic de l’esdeveniment «ens fa sentir que podem ajudar en alguna cosa», punt en què coincideix Neus Gonzalez.

Ella a més expressa que «mentalment anem força preparats, volem gaudir de l’experiència», i confia que amb la resta de participants podran fer pinya i ajudar-se en els moments de tensió.

