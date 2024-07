Palamós torna a divulgar entre els visitants els valors de Castell

Donar a conèixer entre els visitants els valors mediambientals del paratge de Castell i la necessitat de preservar-los, a més de contribuir a la prevenció de possibles incendis a la zona és el doble objectiu del punt informatiu que l’àrea de medi ambient de Ajuntament de Palamós hi ha tornat a habilitar aquest estiu i que està gestionat per membres de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) Gavarres Marítima. El punt informatiu està emplaçat al camí que connecta l’aparcament que hi ha al paratge amb la platja de Castell.

L’Ajuntament de Palamós ha explicat en un comunicat que l’objectiu d’aquesta iniciativa és «fer una tasca divulgativa entre els usuaris del paratge de Castell dels valors mediambientals d’aquest àmbit i de la cura que cal tenir per preservar-los». A més, segons el mateix comunicat, «es potencia una presència més directa de l’ADF que permet el control davant els riscos d’incendis, possibilitant en aquests casos una actuació ràpida mitjançant vehicles i material d’extinció que aquesta entitat ubica a la zona».

Aquest punt fix d’informació i vigilància funcionarà durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a set de la tarda. L’atenció en aquest espai (situat en un indret molt proper al bosc de transició que hi ha al final de la plana agrícola) va a càrrec de membres de l’ADF que «informen dels diversos espais i punts d’interès de l’àmbit (mediambiental, paisatgístic, patrimonial o cultura), i els itineraris que en donen accés. A més, la seva presència a la zona durant els mesos d’estiu permet potenciar la vigilància de l’espai davant del risc d’incendis forestals, i en cas que se’n produeixin, que la intervenció pugui ser més ràpida.

L’Ajuntament recorda que l’ADF Gavarres Marítima, en coordinació amb l’àrea municipal de Medi Ambient, «executa durant l’any tasques de manteniment i prevenció d’incendis dels espais naturals del municipi, com Castell, S’Alguer, la Pineda d’en Gori, Cap Gros o la vall de Bell-lloc». En concret, afegeix el comunicat, «es tracta de la neteja de les franges boscoses laterals que hi ha en alguns dels accessos d’aquests àmbits, desbrossant el sotabosc dels laterals del camí i reduint la càrrega de combustible vegetal, que pot convertir-se en un dels principals detonants de la propagació del foc en cas d’incendi. També es fa manteniment dels camins garantint en tot moment l’accessibilitat a les zones boscoses dels vehicles d’emergències, com els camions de bombers».