Els pobles de la Vall de Camprodon volen un servei mancomunat de Policia Local: "Ens sentim oblidats"

Els sis municipis de la Vall de Camprodon volen un servei compartit de Policia Local per tenir més vigilància. La comissaria de Mossos està a Ripoll, a l'altra vall, i volen reduir els temps de resposta. Actualment Camprodon és l'únic que té Guàrdia Municipal, un servei que fa un temps es va ampliar també a Llanars -el poble del costat- amb bons resultats. Per poder arribar a la resta de la vall, però, caldria desplegar un cos d'agents de Policia Local. Ja han iniciat converses amb el Departament d'Interior per calcular el cost que suposaria per als municipis i els requisits necessaris. "Ens sentim oblidats. Esperem que ens donin un cop de mà i que no ens posin problemes", explica a l'ACN l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.

Qui ha recollit el malestar dels sis ajuntaments és la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. El seu president, Joan Faig, explica que la seguretat i vigilància és un tema que els preocupa i on també hi ha "molt consens" a l'hora d'explorar una fórmula per reduir la falta d'efectius policials a la zona.

L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, remarca que la falta d'agents és un problema que venen denunciant des de fa anys. "Els que estem més a les puntes ens sentim oblidats, hi ha una manca de recursos de seguretat al món rural", afirma. Per això han decidit buscar una alternativa i intentar desplegar un servei mancomunat.

Des del Departament d'Interior els van explicar que no es podia fer amb un cos de guàrdia municipal i que s'havia de passar a un servei de Policia Local. "Estem esperant que elaborin un estudi econòmic i on també hi hagi els recursos humans necessaris del canvi de model per poder-ho valorar", afirma Faig. En aquest sentit, ja donen per fet que el servei s'haurà de finançar íntegrament des dels municipis. "Hi ha predisposició total" a l'espera de conèixer els números, ha afirmat el president de l'ens.

L'alcalde de Camprodon posa en valor la bona disposició del Departament d'Interior per estudiar-ho i remarca que caldrà veure la seva viabilitat i si és sostenible. "Tenim els recursos que tenim i caldrà prioritzar si realment ho volem". En el cas d'aquest municipi, l'únic de la vall amb guàrdia municipal, compta amb quatre agents per cobrir dos torns entre setmana durant 14 hores al dia i els divendres, dissabtes i diumenges, també la nit.

Escurçar els temps de resposta

Els representants municipals afirmen que la vall no és un lloc especialment conflictiu a nivell de robatoris i altres fets delictius, però el que volen és millorar el servei en el dia a dia amb la gestió d'incidències a la carretera, per exemple. El president de la mancomunitat també parla de la importància de poder combatre l'incivisme –"els municipis no tenen eines per donar-hi resposta", diu-.

Un repte pendent és millorar els temps de resposta dels cossos de seguretat. A tall d'exemple, explica que si els Mossos estan patrullant a la Vall de Ribes -a l'altre costat de la comarca- poden arribar a trigar una hora per desplaçar-se a la seva vall. "Els temps no són els adequats", especialment en cas d'emergència, assenyala Faig. Si es tracta de patrulles de Trànsit, aquestes es desplacen des d'Olot. Fa un any, el cos dels Mossos es va reforçar amb 78 agents a la Regió Policial de Girona, dels quals 6 van anar destinats a la comissaria de Ripoll.

Qui també està a favor d'aquest servei mancomunat és l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma. "No tenim agutzil ni vigilant ni res", detalla, i no veuen possible impulsar un cos de vigilància per la seva banda per l'elevat cost. També es queixa de la falta de Mossos en cas d'emergència tot dient que "no poden estar a tot arreu" i assegura que "hi ha moltes ganes de tenir una vigilància" i fer-ho mancomunat "seria una bona opció". Falta, però, conèixer el cost del servei. Segons Coma, "si ho pogués assumir la Generalitat millor, però ells et diuen que ja donen un servei i que si en vols més, te l'has de pagar tu". En el seu poble, per exemple, han viscut alguns pics puntuals de robatoris -sobretot fa uns anys a l'hivern- si bé el gruix important dels incidents estan relacionats amb l'incivisme.

Acord per traslladar la Guàrdia Municipal de Camprodon

En el darrer ple municipal es va informar de l'acord entre el consistori i la Mancomunitat, que els ha cedit l'edifici de la rotonda de l'entrada de Camprodon, actualment en desús, per traslladar-hi la Guàrdia Municipal, actualment instal·lada a l'edifici de l'Ajuntament. Fa uns anys aquest edifici havia estat una oficina d'informació. S'hi hauran de fer millores i de moment no hi ha data per fer efectiu el trasllat.